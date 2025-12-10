Desaparece Brigadista Forestal de 23 Años en Baja California; Piden Apoyo para Localizarlo

La Fiscalía General del Estado solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Sergio Eduardo Alonso Chávez, un joven de 23 años que fue visto por última vez el 7 de diciembre de 2025 en la Zona Centro de Ensenada. El reporte señala que su desaparición ocurrió mientras vestía camisa azul, pantalón negro, chamarra negra y gorra azul con blanco, y que su ausencia generó preocupación entre familiares y compañeros debido a su actividad laboral como brigadista forestal en la Sierra de San Pedro Mártir.

De acuerdo con la información oficial, se indicó que el joven desempeña labores forestales y que su entorno cercano considera inusual su falta de comunicación. La institución destacó que la denuncia fue formalizada el 10 de diciembre, iniciándose el protocolo correspondiente para su búsqueda.

¿Cuáles son las características físicas de Sergio Eduardo Alonso Chávez?

Las autoridades detallaron sus características físicas para facilitar su identificación:

Complexión robusta.

Tez blanca.

Cabello castaño oscuro.

Cejas pobladas.

Ojos color café oscuro.

Nariz mediana.

Barba recortada.

Estatura aproximada de 1.70 metros.

Peso cercano a 75 kg.

El llamado a la ciudadanía incluye proporcionar cualquier información que contribuya a ubicarlo mediante los canales oficiales. Las autoridades recordaron que los reportes pueden realizarse al número de emergencias 911 o de manera anónima a la línea 089.

Finalmente, la institución señaló que continuará con las labores de búsqueda del brigadista forestal mientras solicita a la población mantenerse atenta a cualquier dato que pueda aportar al caso, enfatizando la importancia de la participación ciudadana en situaciones de desaparición.

