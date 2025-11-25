Desaparece Carla Reyes de 16 Años en San Quintín; Piden Apoyo para Localizarla

La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió una pesquisa para localizar a Carla Reyes Rojas, de 16 años, quien fue vista por última vez el 23 de noviembre de 2025 en la colonia Las Casitas, en San Quintín. La institución solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicarla, luego de que familiares y autoridades confirmaran que no ha regresado a su domicilio desde ese día.

De acuerdo con la información oficial, la joven desapareció en circunstancias aún no precisadas y su búsqueda está activa en la zona sur del estado. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas mantiene comunicación con los familiares y continúa recopilando datos que permitan reconstruir sus últimos desplazamientos.

¿Cómo luce Carla Reyes, menor desaparecida en San Quintín?

A mitad de la pesquisa, las autoridades exhortaron a la comunidad a que identifique sus características físicas para facilitar su localización. La menor cuenta con los siguientes rasgos:

Características físicas de Carla Reyes Rojas:

Tez morena

Complexión robusta

Cabello negro largo a la cintura

Ojos café oscuro

Boca pequeña

Labios delgados

Nariz ancha

Cejas escasas

Señas particulares:

Lunar al costado derecho de la nariz

Lunar en el interior del ojo izquierdo

Las líneas de contacto habilitadas para reportar datos sobre su paradero incluyen la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en San Quintín, el número de emergencias 911 y la línea anónima 089, donde cualquier información puede ser proporcionada de forma segura.

La Fiscalía mantiene activa la difusión de la pesquisa con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y generar nuevas pistas que contribuyan a ubicar a Carla. Las autoridades hicieron el llamado a la población a mantenerse atenta y reportar cualquier indicio que pueda ayudar a encontrarla.

