Desaparece Carla Reyes de 16 Años en San Quintín; Piden Apoyo para Localizarla
Las autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para ubicar a la adolescente de 16 años, vista por última vez en la colonia Las Casitas, en San Quintín.
La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió una pesquisa para localizar a Carla Reyes Rojas, de 16 años, quien fue vista por última vez el 23 de noviembre de 2025 en la colonia Las Casitas, en San Quintín. La institución solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicarla, luego de que familiares y autoridades confirmaran que no ha regresado a su domicilio desde ese día.
Nota relacionada: Buscan a Martimiano Hernández, Adulto Mayor con Alzheimer Desaparecido en San Quintín
De acuerdo con la información oficial, la joven desapareció en circunstancias aún no precisadas y su búsqueda está activa en la zona sur del estado. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas mantiene comunicación con los familiares y continúa recopilando datos que permitan reconstruir sus últimos desplazamientos.
¿Cómo luce Carla Reyes, menor desaparecida en San Quintín?
A mitad de la pesquisa, las autoridades exhortaron a la comunidad a que identifique sus características físicas para facilitar su localización. La menor cuenta con los siguientes rasgos:
Características físicas de Carla Reyes Rojas:
- Tez morena
- Complexión robusta
- Cabello negro largo a la cintura
- Ojos café oscuro
- Boca pequeña
- Labios delgados
- Nariz ancha
- Cejas escasas
Nota relacionada: Activan Alerta Amber en Ensenada para Localizar a Lander Alejandro, Joven de 17 Años
Señas particulares:
- Lunar al costado derecho de la nariz
- Lunar en el interior del ojo izquierdo
Las líneas de contacto habilitadas para reportar datos sobre su paradero incluyen la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en San Quintín, el número de emergencias 911 y la línea anónima 089, donde cualquier información puede ser proporcionada de forma segura.
La Fiscalía mantiene activa la difusión de la pesquisa con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y generar nuevas pistas que contribuyan a ubicar a Carla. Las autoridades hicieron el llamado a la población a mantenerse atenta y reportar cualquier indicio que pueda ayudar a encontrarla.
