Buscan a Martimiano Hernández, Adulto Mayor con Alzheimer Desaparecido en San Quintín

La Fiscalía General del Estado solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Martimiano Hernández, un hombre de 77 años que fue visto por última vez el 19 de noviembre de 2025 en la colonia Mare, junto a la colonia Santa Fe, en San Quintín. De acuerdo con la información oficial, la búsqueda inició tras el reporte de familiares, quienes señalaron su desaparición y pidieron apoyo para dar con su paradero debido a su condición médica.

Martimiano padece Alzheimer, por lo que su localización es considerada prioritaria. Las autoridades informaron que su extravío ocurrió mientras se encontraba en la zona mencionada, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para personas vulnerables. El llamado se extendió a la población del municipio de San Quintín y áreas cercanas.

Estas son las características físicas de Martimiano Hernández

Para facilitar su identificación, la Fiscalía difundió su media filiación, detallando rasgos generales y señas particulares que podrían ser de utilidad durante la búsqueda. La información fue compartida a través de los canales oficiales con el fin de ampliar el rango de apoyo comunitario.

Características físicas:

Tez morena.

Complexión robusta.

Cabello canoso.

Ojos café oscuro.

Boca mediana.

Labios gruesos.

Nariz afilada.

Cejas pobladas.

Barba y bigote.

Presenta una bolita de grasa en uno de los ojos.

A partir de la mitad del informe, la Fiscalía dio a conocer también la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, debido a que estos elementos pueden ayudar a reconocerlo con mayor rapidez. Según el reporte, llevaba una gorra negra con un águila blanca, camisa de cuadros azul con verde, pantalón café claro y zapatos negros.

La dependencia puso a disposición de la comunidad diversas vías de contacto y recordó que las llamadas pueden realizarse de manera inmediata. La información puede ser reportada a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Zona San Quintín, al número de emergencias 911 o de forma anónima al 089.

