Un hombre fue detenido por la Policía Municipal luego de atacar con un arma de fuego a su expareja y a su conyugue en el municipio de Tijuana.

Ataque armado por presuntos celos deja tres lesionados

Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de la Central de Radio sobre personas lesionadas por arma de fuego en la colonia Ejido Ojo de Agua.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con una de las víctimas, quien explicó que se encontraba en su domicilio junto a su esposa cuando la ex pareja de ella, identificado como Emigdio “N”, llegó y comenzó a amenazarla. Minutos después, el agresor sacó un arma de fuego y disparó contra ambos, lesionando al masculino en el abdomen y a la mujer en el cuello.

Tras el ataque, el hombre herido forcejeó con el responsable, lo que provocó que el agresor se autolesionara en ambas piernas con el arma de fuego mientras intentaba escapar, quedando tirado sobre la vía pública. En el exterior del domicilio, los oficiales localizaron un arma de fuego tipo revólver.

La víctima femenina añadió que hacía aproximadamente una semana su ex pareja había acudido para amenazarla de muerte, y que su relación había terminado hace dos meses. Indicó que, según declaraciones del propio detenido, el ataque ocurrió por motivos de celos.

Te podría interesar: Profepa Denuncia Ante FGR Caso de Tráfico de 774 Tortugas en Aeropuerto de Tijuana

Atención médica y situación del detenido

Debido a las lesiones, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a ambas víctimas en condición roja hacia un hospital para recibir atención médica en el área de urgencias.

El detenido, Emigdio “N”, de 56 años, también fue trasladado bajo custodia policial para su valoración médica.

En el lugar se aseguró el arma de fuego y se elaboró el Informe Policial Homologado (IPH) para su puesta a disposición ante la autoridad competente.

Escasa Participación Juvenil Afecta Formación Policial en Baja California

Historias recomendadas:

APG