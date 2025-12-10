Despiden a Chofer tras Video Conduciendo a Alta Velocidad en Mexicali; Tenía Un Día Trabajando

Un chofer de transporte urbano fue despedido después de ser videograbado conduciendo a exceso de velocidad sobre la carretera Progreso–Santa Isabel, en Mexicali. El hecho fue confirmado por el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, el cual informó que la conducta del operador puso en riesgo a la ciudadanía y derivó en la terminación de su contrato.

El conductor estuvo a punto de causar un accidente por conducir a exceso de velocidad.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS), el video muestra que el conductor manejaba a gran velocidad, situación que estuvo cerca de provocar un accidente en el municipio de Mexicali. Tras la circulación del material, IMOS estableció comunicación con la empresa de transporte para verificar la situación y solicitar informes sobre el operador y las condiciones en las que se registró el incidente.

La empresa señaló que la unidad era tripulada únicamente por el chofer al momento del suceso, por lo que no había más personal a bordo. Asimismo, confirmó que, debido a la gravedad de la conducta y al riesgo generado para los usuarios y demás conductores, se determinó dar de baja al operador responsable de la unidad.

La empresa decidió también separar de su cargo al coordinador relacionado con la operación de la unidad. La compañía argumentó que ambos trabajadores actuaron de manera contraria a los lineamientos de seguridad establecidos, lo que justificaba la terminación inmediata de su relación laboral.

Ambos trabajadores tenían apenas un día trabajando en la empresa de transporte.

Otro elemento que llamó la atención fue que tanto el conductor como el coordinador contaban con apenas un día de trabajo dentro de la empresa de transporte. Ambos provenían de otra empresa de transporte de personal que compite directamente con la compañía, lo cual fue señalado como una coincidencia por la propia institución.

IMOS recordó a la población que cualquier comportamiento irregular o riesgoso por parte de operadores del transporte público puede ser reportado a través de sus canales oficiales.

Información de David Mena

