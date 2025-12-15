Cuidado con la Estafa “Regalos Navideños”: Así te Roban Datos Bancarios para Vaciar tus Cuentas

¡Toma precauciones! La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) alertó sobre una nueva forma de fraude identificada como “Regalos Navideños”, la cual representa un riesgo significativo para la seguridad de los datos personales y bancarios.

Aquí te informamos en qué consiste esta forma de estafa, así como las recomendaciones de las autoridades para evitarla. ¡Toma nota!

Video relacionado: Alerta por Nueva Estafa con "Paquetes Sorpresa": Así es la Nueva Modalidad de Piratería.

El modus operandi de los “Regalos Navideños”

En esta nueva modalidad de fraude se emite una falsa promoción de “regalos navideños” a través de aplicaciones de mensajería instantánea y en redes sociales, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina en un comunicado.

Con esos mensajes se trata de engañar a los usuarios con la supuesta entrega de premios, cupones o regalos y genera un falso sentido de confianza para inducir a hacer click en enlaces fraudulentos. Así es su modus operandi:

Los estafadores envían enlaces que dirigen a p áginas web falsas.

Esos sitios están diseñados para solicitar información sensible como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas bancarias o información personal.

como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas bancarias o información personal. En algunos casos, las páginas pueden descargar malware o solicitar permisos que comprometen la seguridad de los dispositivos electrónicos.

Ante ello, la dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilante, no interactuar con enlaces sospechosos y corroborar siempre la autenticidad de cualquier promoción.

Video: Estos son los Diferentes Tipos de Estafas y Fraudes que Ponen en Riesgo a la Ciudadanía

Lista de recomendaciones

La Policía Cibernética de la SSC recomendó verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de proporcionar información personal. Dijo que la medida principal es no acceder a enlaces sospechosos, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y reportar los mensajes fraudulentos en las plataformas.

Además, sugirió informar a familiares y contactos para evitar que más personas resulten afectadas por este tipo de engaños.

Invitó también a los usuarios de la red pública de Internet y de plataformas de redes sociales, seguir las siguientes recomendaciones para prevenir la estafa de supuestos regalos navideños:

No abrir enlaces ni descargar archivos de mensajes sospechosos.

No compartir promociones sin verificar su autenticidad.

Revisar cuidadosamente la legitimidad de los sitios web antes de ingresar datos personales o bancarios.

Mantener contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos.

No proporcionar información personal, bancaria o contraseñas en mensajes o páginas desconocidas.

Evitar responder mensajes de remitentes desconocidos o sospechosos.

Configurar la privacidad de redes sociales para limitar la información visible a terceros.

Actualizar regularmente el software y las aplicaciones para protegerse de vulnerabilidades.

Desconfiar de promociones que prometan premios muy atractivos o con carácter urgente.

Reportar cualquier intento de fraude a las autoridades o en las plataformas de mensajería instantánea y redes sociales.

Noticia relacionada: La Estafa del Falso Temu: Cómo Una Promesa de Regalo o Descuento Puede Acabar con tu Dinero.

¿Qué hacer si eres víctima de delito digital?

La SSC pidió a la población reportar de inmediato si ha sido víctima de algún delito digital o identifica una posible estafa en línea.

Para ello puso a disposición los siguientes canales oficiales:

Número de la Unidad de Policía Cibernética : 55 5242 5100, extensión 5086

: 55 5242 5100, extensión 5086 Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx Redes sociales: @‌SSC_CDMX y @‌UCS_GCDMX

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb