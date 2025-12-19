Defensa de Genaro García Luna Apela su Condena en NY; Pide Anular o Reabrir el Juicio
|
N+
-
La defensa del exsecretario de Seguridad Pública pide que el juicio sea desechado o reabierto, al acusar violación al debido proceso
COMPARTE:
La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentó una apelación a la sentencia en su contra en Nueva York, Estados Unidos de América (EUA).
Además, pidió que el juicio sea desechado o reabierto, por haberse violado el debido proceso.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- ¿Cuántas Posadas Son en México? Significado de Cada Día de la Celebración.
- Regresa el Cubrebocas: Secretaría de Salud Pide Usarlo en Estos Casos ante Súper Gripe H3N2.
- Así Operan ‘Los Negros’, Extorsionadores que Amenazan a Choferes de Camiones en Indios Verdes.
Con información de N+.
spb