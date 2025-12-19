Inicio Internacional Estados unidos Defensa de Genaro García Luna Apela su Condena en NY; Pide Anular o Reabrir el Juicio

Defensa de Genaro García Luna Apela su Condena en NY; Pide Anular o Reabrir el Juicio

La defensa del exsecretario de Seguridad Pública pide que el juicio sea desechado o reabierto, al acusar violación al debido proceso

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentó una apelación a la sentencia en su contra en Nueva York, Estados Unidos de América (EUA).

Además, pidió que el juicio sea desechado o reabierto, por haberse violado el debido proceso. 
 

 

