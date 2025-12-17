FGR Detiene a María “N”, Excolaboradora de Genaro García Luna: Se le Acusa de Estos Delitos

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a María Vanesa “N”, quien fungió como asesora del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos de América (EUA).

En un comunicado difundido hoy, 17 de diciembre de 2025, la FGR indicó que los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de María Vanesa “N”, por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

De esto se le acusa a la excolaboradora de García Luna

Según la información oficial, la mujer posiblemente tuvo participación como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc.

Con esa compañía, María Vanesa “N” “habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos al parecer provenientes de la delincuencia organizada”, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Pero además, para el desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, “que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia”.

María Vanesa “N” fue ubicada en CDMX

La FGR detalló que la exasesora de García Luna fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), luego de exhaustivos trabajos de inteligencia.

En dichas labores, los agentes han mantenido coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

María Vanesa “N” fue trasladada para su certificación médica y puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

Lo anterior con la finalidad de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite audiencia inicial para formularle imputación, agregó la Fiscalía.

