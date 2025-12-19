¿Qué Pasó en el AICM Hoy? Reportan que Piloto de Aerolínea Retuvo Avión en Aeropuerto de CDMX

Fuentes de seguridad informaron que este viernes 19 de diciembre un piloto de la aerolíneaMagnic harters mantuvo retenida una aeronave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), situación que provocó una movilización inmediata de autoridades aeroportuarias y cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el vuelo tenía programada la ruta Ciudad de México–Cancún; sin embargo, debido al incidente, la operación fue suspendida de manera preventiva.

Según la información disponible, el hecho se registró cuando el piloto se negó a continuar con las operaciones habituales y permaneció a bordo de la aeronave durante un periodo prolongado, lo que activó las alertas en la terminal aérea.

Ante esta situación, personal del AICM puso en marcha los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de eventos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los pasajeros, la tripulación y las instalaciones aeroportuarias.

¿Por qué el piloto retuvo al avión?

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial las causas que llevaron al piloto a permanecer encerrado en la cabina de la aeronave. No obstante, de acuerdo con versiones de testigos, el incidente habría estado relacionado con un presunto despido previo, lo que habría generado el enojo del piloto; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como la aerolínea Magnicharters no han emitido, hasta ahora, un comunicado oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido, mientras continúan las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

