Frente Frío 22: Lista de Estados Afectados por Temperaturas de -10 Grados y Lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 20 de diciembre el frente frío número 22 se desplazará hacia el oriente del golfo de México, a su paso afectará a 20 estados del país y para después alejarse del territorio nacional.

No obstante, un nuevo sistema frontal, el número 23, comenzará a aproximarse al país, lo que provocará un nuevo descenso en las temperaturas y lluvias.

De acuerdo con el organismo, el martes 23 de diciembre el frente frío 23 se acercará al noroeste de la República Mexicana. En interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, este sistema ocasionará lluvias y chubascos en la región, así como lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California. Además, se prevé un marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá condiciones de tiempo estable y sin lluvias en entidades del norte y occidente del país. Este fenómeno permitirá un ascenso de las temperaturas durante las tardes en dichas regiones, aunque se mantendrá un ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches.

Clima para el sábado 20 de diciembre 2025: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Clima para el martes 23 de diciembre 2025: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas) e Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Yucatán.

