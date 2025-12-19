Inicio Internacional America del norte Departamento de Justicia de Estados Unidos Comienza a Publicar Archivos del Caso Epstein

Departamento de Justicia de Estados Unidos Comienza a Publicar Archivos del Caso Epstein

La administración de Trump ha publicado solo una parte de dichos documentos, pese a que la ley le exigía difundir “todos” los archivos

No quedó claro de inmediato el número total de archivos que se están publicando. Foto: Reuters

 El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar este viernes archivos sobre la investigación a Jeffrey Epstein por tráfico sexual. 

La administración de Trump ha publicado solo una parte de dichos documentos, pese a que la ley le exigía difundir “todos” los archivos.

Información en desarrollo...

