Trump Asegura que las Nuevas Fotos en las Que Aparece con Jeffrey Epstein "No Son Gran Cosa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 12 de diciembre que “no son gran cosa” las nuevas fotografías del caso Jeffrey Epstein en las que él aparece y que fueron publicadas hoy por el Congreso.

Cuestionado por la prensa en el Despacho Oval, sobre las imágenes difundidas por los demócratas de la Cámara de Representantes, Trump además señaló que "hay cientos de personas que tienen fotos con él".

En el mismo tono, el mandatario añadió que "todo el mundo en Palm Beach conocía a este hombre". Y además reiteró que no sabía nada sobre las actividades del pederasta, quien falleció en prisión en el 2019 luego de ser detenido por diferentes cargos.

¿Quién es Jeffrey Epstein y por qué lo encarcelaron?

El multimillonario Epstein fue acusado y encarcelado por delitos de tráfico y abuso sexual de menores.

En julio de 2019, el FBI lo detuvo cuando regresó de unas vacaciones que pasó en Europa.

El 10 de agosto de 2019 fue encontrado sin vida en su celda cuando esperaba su juicio.

Entre las imágenes dadas a conocer por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja hay algunas en las que se aprecia a Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les tapó el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra en la que está sentado junto a otra chica.

Cabe señalar que a comienzos del mes de diciembre de 2025, los demócratas también habían compartido imágenes relacionadas con Epstein, en N+ te informamos los detalles en Revelan Fotos y Videos de la Isla de Epstein: En un Cuarto Había una Silla de Dentista y Máscaras.

Según los demócratas del comité, las nuevas fotos sólo son un adelanto de las 95,000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con el caso Epstein.

