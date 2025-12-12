Desde Trump Hasta Clinton: ¿Cuándo Revelarán el Archivo Completo de Jeffrey Epstein?

Los integrantes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado este viernes nuevas fotos relacionadas con el caso Jeffrey Epstein. Te decimos en qué fecha se publicará el resto del archivo.

En las imágenes del archivo Epstein aparece el presidente Donald Trump , pero también desfilan otras figuras como Bill Clinton, Woody Allen y Steve Bannon.

aparece el presidente , pero también desfilan otras figuras como Bill Clinton, Woody Allen y Steve Bannon. El pasado 18 de noviembre se decretó que debía publicarse la totalidad del archivo vinculado al empresario señalado por abuso y tráfico sexual.

Publican nuevas fotos de Jeffrey Epstein donde aparecen Clinton y Trump

Los diputados demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja han publicado 19 fotografías que pertenecen al archivo de Jeffrey Epstein.

En las imágenes publicadas aparece el presidente Donald Trump. En una de las fotos posa rodeado de varias mujeres, mientras que en otra más aparece a lado del empresario señalado por tráfico sexual.

En las fotografías también desfilan varias figuras importantes de la cultura y la política estadounidenses. Destacan el cineasta Woody Allen, el expresidente Bill Clinton y Steve Bannon, exasesor político de Trump. También Bill Gates y el expríncipe Andrés de Reino Unido salen en las imágenes.

Donald Trump y Bill Clinton aparecen en las nuevas fotos del archivo de Jeffrey Epstein. Foto: EFE

Este viernes 12 de diciembre, la Casa Blanca acusó a los demócratas de la Cámara de Representantes de “intentar crear una falsa narrativa” con el fin de perjudicar a Donald Trump.

Los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa.

¿Cuándo se publicará la totalidad el archivo de Jeffrey Epstein?

El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó publicar la totalidad del archivo que estaba en posesión del Departamento de Justicia. Un día más tarde, Donald Trump firmó la ley que obligaba a la liberación de dichos archivos.

La ley da un plazo de 30 días naturales para la publicación de todos los documentos disponibles. Esto significa que el archivo de Jeffrey Epstein que estaba en poder del Departamento de Justicia saldrá a la luz el próximo 19 de diciembre.

Aunque Donald Trump ha intentado desvincularse de Jeffrey Epstein, está ampliamente documentada la amistad entre el presidente y el empresario. Cuando firmó el proyecto de ley que obligaba a revelar el archivo de Epstein, Trump acusó que este revelaría los nexos de los demócratas en el caso.

Quizás la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein pronto se revele, ¡porque acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein!

Este mismo año, el Wall Street Journal publicó que Donald Trump habría enviado una carta por su cumpleaños 50 a Jeffrey Epstein. Posteriormente, CNN publicó una serie de imágenes en las que aparecían los dos en una fiesta de la marca de lencería Victoria's Secret en 1999.

