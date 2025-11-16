Trump Pide a Republicanos Votar a Favor de Publicar Archivos de Jeffrey Epstein.

El presidente Donald Trump dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar para divulgar los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, un giro sorprendente después de haberse opuesto previamente a la propuesta.

"Como dije el viernes por la noche a bordo del Air Force One a los Medios de Noticias Falsas, los republicanos de la Cámara deberían votar para divulgar los archivos de Epstein", indicó en su plataforma Truth Social.

"No tenemos nada que ocultar, y es momento de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano”, escribió poco después de aterrizar en la Base Conjunta Andrews tras pasar el fin de semana en Florida.

Los demócratas y algunos republicanos han estado impulsando una medida que obligaría al Departamento de Justicia a hacer públicos más documentos del caso.

El cambio de postura del presidente es un reconocimiento implícito de que los partidarios de la medida tienen los votos necesarios para aprobarla en la Cámara, aunque su futuro en el Senado sigue siendo incierto.

El proyecto de ley obligaría al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en prisión federal.

Asimismo, se permitiría la censura de la información sobre las víctimas de Epstein o las investigaciones federales en curso.

Este domingo, Trump dijo que el Departamento a cargo de Pam Bondi ya ha entregado "decenas de miles de páginas" sobre Epstein y "está revisando" la implicación del delincuente sexual con demócratas como Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers, entre otros.

"El Comité de Supervisión de la Cámara puede tener todo lo que legalmente le corresponda, ¡NO ME IMPORTA!", afirmó.

Trump negó el viernes vínculos criminales con Epstein, al afirmar que "inventaba memos" sobre él.

Este 16 de noviembre expresó ahora que "a nadie le importaba Epstein cuando estaba vivo" y que, si los demócratas tuviesen algo, lo hubiesen difundo tras la "avasalladora victoria" electoral de 2024.

"Algunos miembros del Partido Republicano están siendo 'usados', y nosotros no podemos permitirlo. Empecemos a hablar de los logros récord del Partido Republicano, y no caigamos en la 'TRAMPA' de Epstein", concluyó

Prevén aprobación en la Cámara baja

"Podría haber 100 o más votos" de republicanos, dijo el representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, uno de los legisladores que hablaron sobre la legislación en sus apariciones en programas de noticias este domingo 16 de noviembre.

"Espero obtener una mayoría suficiente para anular un veto cuando se someta a votación esta legislación", añadió.

Massie y el representante Ro Khanna, demócrata por California, presentaron una petición de desestimación en julio para forzar una votación sobre su proyecto de ley. Esta es una herramienta que rara vez tiene éxito y que permite a la mayoría de los miembros eludir a la dirección de la Cámara y forzar una votación en el pleno.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), había criticado duramente la iniciativa de destitución y envió a los miembros a casa anticipadamente para su receso de agosto cuando la agenda legislativa republicana se vio trastocada por la exigencia de una votación sobre Epstein.

Los demócratas también sostienen que la toma de posesión de la representante Adelita Grijalva (demócrata por Arizona) se retrasó para impedir que se convirtiera en la firma número 218 de la petición y alcanzara el umbral necesario para forzar una votación. Su firma se convirtió en la número 218 momentos después de jurar el cargo la semana pasada.

Massie dijo que Johnson, Trump y otros que han criticado sus esfuerzos “sufrirían una gran derrota esta semana”.

Todavía no me canso de ganar, pero estamos ganando

Johnson parece esperar que la Cámara respalde de forma decisiva el proyecto de ley sobre Epstein.

Del lado republicano, tres congresistas se unieron a Massie para firmar la petición de destitución: las representantes Marjorie Taylor Greene de Georgia, Nancy Mace de Carolina del Sur y Lauren Boebert de Colorado.

La semana pasada, Trump anunció públicamente su ruptura con Greene y dijo que apoyaría a un rival en su contra en 2026 "si se presenta la persona adecuada".

La votación se produce en un momento en que nuevos documentos suscitan nuevas preguntas sobre Epstein y sus asociados, incluido un correo electrónico de 2019 que Epstein escribió a un periodista en el que decía que Trump "sabía de las chicas".

La Casa Blanca ha acusado a los demócratas de filtrar selectivamente los correos electrónicos para difamar al presidente republicano.

La relación Trump-Epstein

La relación de Trump con Epstein está bien documentada y el nombre del presidente figuraba en los registros que su propio Departamento de Justicia publicó en febrero como parte de un esfuerzo por satisfacer el interés público en la información de la investigación sobre tráfico sexual .

Trump nunca ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein, y la mera inclusión de su nombre en los archivos de la investigación no implica lo contrario.

Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio, también tenía muchos conocidos prominentes en círculos políticos y de celebridades, además de Trump.

Aunque el proyecto de ley sobre la divulgación del caso se apruebe en la Cámara de Representantes, no hay garantía de que los senadores republicanos lo apoyen.

Con información de AP

