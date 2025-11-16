Explota Pipa con Combustible en Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí

Bomberos de San Miguel del Cuarenta se encuentran atendiendo el incendio de una pipa que transportaba combustible en el kilómetro 53 de la Autopista Lagos de Moreno – San Luis Potosí.

Debido a esta situación, autoridades informan que la autopista permanecerá totalmente cerrada, por lo que el tráfico se desviará hacia la carretera libre, incrementándose significativamente el flujo de vehículos, especialmente de transporte pesado.

Información en desarrollo