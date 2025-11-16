Es Posible que Tengamos Conversaciones con Maduro, dice Trump.

El presidente Donald Trump dijo que es posible que su gobierno sostenga algunas conversaciones con la administración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante el creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford.

El mandatario norteamericano fue cuestionado sobre las intenciones de ir contra los activos financieros de Maduro, en relación son su presunto liderazgo del Cártel de los Soles, al cual se pretende designar como organización narcoterrorista.

En respuesta, Trump dijo que podrían hacerlo, pero dejó la puerta abierta al diálogo con el presidente venezolano.

"Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que lo vayamos a hacer, y puede que estemos platicando, puede que estemos en pláticas con Maduro y veremos cómo sale eso", indicó.

"A ellos les gustaría hablar", dijo en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida.