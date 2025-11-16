En un mitin cargado de simbolismo y tensión, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invocó este sábado el icónico himno de paz “Imagine” de John Lennon, durante un acto en Caracas marcado por crecientes fricciones con Estados Unidos.

Durante la juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), frente a cientos de simpatizantes, Maduro pidió “hacer todo por la paz, como decía John Lennon” y entonó brevemente parte del coro: “imagine all the people”.

Mientras la melodía sonaba por los altavoces, el público levantaba los brazos al ritmo de la canción, y el mandatario se unió al gesto colectivo haciendo el símbolo de la paz con las manos. Tras su interpretación, Maduro exclamó: “¡Qué canción tan bella! La letra … es una inspiración para todos los tiempos, un himno para todas las épocas y generaciones … un regalo a la humanidad”.

Maduro Invocó el Himno de Paz "Imagine" de John Lennon Durante Mitin en Caracas

Relación delicada entre Caracas y Washington

Este mensaje de pacifismo llega en un momento delicado de la relación entre Caracas y Washington. Maduro ha denunciado una supuesta intención de Estados Unidos de “bombardear e invadir” Venezuela, en el contexto de un despliegue militar estadounidense en el Caribe. Durante su discurso, además, convocó a seis estados orientales venezolanos a iniciar “una vigilia y marcha permanente en las calles” en señal de rechazo a lo que describe como amenazas externas.

Al final del mitin, Maduro hizo un gesto solemne: “en nombre de Dios padre todopoderoso”, decretó “la paz para Venezuela, la paz para el Caribe y la paz para Suramérica”. Este momento ha sido interpretado por algunos como un acto simbólico de diplomacia musical: un llamado a la calma utilizando la universalidad del mensaje de Lennon, en medio de una escalada retórica y militar con Estados Unidos.

Historias recomendadas: