Ministro de Defensa de Israel Envía Contundente Mensaje: "No Habrá Estado Palestino"

Israel Katz, ministro israelí de Defensa, fue contundente al rechazar la idea de un Estado palestino, al señalar que la política de su país es clara al respecto, según publicó en X.

La política de Israel es clara. No habrá Estado palestino

El funcionario además fue más allá al referirse como "antigua Gaza" al sector del enclave que no está bajo control militar israelí, es decir, poco menos de la mitad de la ciudad.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en el Monte Hermón y en la zona de seguridad (cerca de Siria). Gaza será desmilitarizada hasta el último túnel, y Hamás será desarmado en el lazo de la Línea Amarilla por las FDI y en la antigua Gaza, ya sea por una fuerza internacional o por las propias FDI

Mitad de Gaza, bajo control de Israel

Israel controla, en principio de forma temporal, más de la mitad de Gaza, después de que sus tropas se desplegaran de forma parcial durante el actual alto al fuego hasta la denominada Línea Amarilla.

Esta posición deja bajo dominio israelí tanto a Rafah (sur) como ciudades del norte del enclave, así como partes del este.

Este perímetro ha sido motivo de muertes, ya que Israel ha disparado contra palestinos que cruzan esa línea no definida ni conocida por los habitantes que regresan a sus casas tras el conflicto.

Endurecen postura

El comunicado de Katz se une a voces de los ministros de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, quienes instaron al primer ministro Benjamin Netanyahu a desechar la idea.

En sus declaraciones, ambos funcionarios pidieron rechazar el respaldo de EUA a un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para la autodeterminación y la creación de un Estado palestino.

Y es que la Unión Americana expresó su apoyo a esa resolución en un comunicado que firmó junto a otros ocho Estados: Catar, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, Jordania y Turquía.

Con información de EFE

