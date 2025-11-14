España Aplica Multa Pionera a Padres de Menores Que Crearon Fotos de Desnudos con IA

Hace dos años, una veintena de niñas de un pequeño y tranquilo pueblo de Badajoz, al suroeste español, vivieron con terror el inicio del curso escolar. Imágenes suyas completamente desnudas circulaban por los celulares de todo el instituto.

Miriam Al Adib, mamá de una de las víctimas, explicó que en un principio le dio miedo porque la foto parecía real.

Mi hija me enseña la foto. Me dice: 'Mira, mamá, lo que han hecho. Esta no soy yo'. Al principio, cuando lo vi me asusté mucho porque parece real la foto

Pero no lo eran. Se trataba de deepfakes, es decir, imágenes creadas por sus compañeros con una conocida aplicación que combina caras reales con cuerpos desnudos generados por inteligencia artificial. Algunos de estos montajes incluso llegaron a webs de contenido para adultos.

Video: Investigan a Alumnos de Secundaria en Zacatecas por Crear Catálogo Sexual de Estudiantes con IA

Multa pionera

Más de dos años después, la agencia de protección de datos española impuso una multa pionera en la Unión Europea. Los padres de los menores implicados tendrán que pagar 2000 euros, esto es algo más de 42 mil 500 pesos.

Una sanción administrativa independiente de la resolución penal, que condenó a un año de libertad vigilada y cursos de formación a los 15 menores responsables, que ya ha generado cierto debate.

Noticia relacionada: Hay 46 Denuncias contra Alumnos de Secundaria, Presuntos Creadores de Catálogo Sexual con IA

Así lo explica Borja Adsuara, experto derecho digital y PSenior Advisor en KREAB:

Yo soy un poco crítico porque si ya había una sentencia penal, yo creo que no era necesario hacer también una multa administrativa, sobre todo a unos niños que son insolventes y lo tienen que pagar sus padres

Esto crea un precedente con cualquier imagen que sea difundida sin consentimiento, lo que podría dar lugar a un exceso de casos a gestionar, señala Borja Adsuara.

A mí, me parece un precedente muy peligroso. Yo creo que lo más grave es que es un delito, además hay que dar el mensaje a la sociedad de que esto es un delito, porque los niños no tenían conciencia de que era un delito, creían que era un juego, una broma

Para otros, la multa es ejemplar, incluso creen que la cuantía debería ser mayor, ya que la creación de imágenes falsas de menores con contenido sexual genera gran alarma social.

Historias recomendadas:

Con información de Yolanda Fernández

ICM