Inicio Internacional Estados unidos Protesta en Centro de Detención del ICE en Broadview, EUA; Detienen a Manifestantes

Una protesta de clérigos en el centro de detención del ICE en Broadview, provocó la detención de los manifestantes

Agentes federales de la Patrulla Fronteriza y policías

Agentes federales de la Patrulla Fronteriza y policías. Foto: Reuters

La mañana de este viernes, 14 de noviembre de 2025, se registra una protesta de clérigos en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, cerca de Chicago, Estados Unidos de América (EUA).

Elementos policiacos realizan detenciones de los manifestantes.

Cabe recordar que durante la administración del presidente Donald Trump, las redadas migratorias han sacudido el área metropolitana de Chicago (Illinois) durante la 'Operación Midway Blitz'.
                

