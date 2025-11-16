Inicia Elección Presidencial y Parlamentaria en Chile; 15 Millones Están Llamados a las Urnas

Unos 15.6 millones de chilenos están llamados a votar durante la jornada electoral de este domingo para buscar al sucesor del presidente de la República, Gabriel Boric, y la renovación del Parlamento.

A las 8:00 horas (local) abrieron las 3 mil 498 casillas electorales, para comenzar esta jornada que destaca por tener las primeras elecciones presidenciales con voto obligatorio desde el retorno a la democracia.

Ocho candidatos se disputan el llegar a La Moneda, la casa del Ejecutivo chileno, aunque Jeannette Jara, exministra de Boric, parte como favorita.

Aunque las tendencias la perfilan como la ganadora del día, Jara no tendrá los votos suficientes para conseguir la Presidencia, por lo que se espera una segunda vuelta o balotaje el 14 de diciembre.

Delincuencia y migración, los temas

Los temas que más importan a los chilenos son la lucha contra la delincuencia y la migración irregular, problemas que se mantienen como los más importantes de la agenda político-social.

Además, los ciudadanos de ese país enviarán con su voto un mensaje de apoyo o rechazo al oficialismo, y en el extremo, dar un viraje en el espectro ideológico.

Lo que se vota es al sucesor en la Presidencia, la totalidad de la Cámara de Diputados (155 legisladores) y parte del Senado (23 escaños).

Por cierto, tras la promulgación de una ley en 2022, el sufragio en esta ocasión será obligatorio so pena de multas de hasta 100 dólares para quienes no salgan a votar.

Anteriormente, el sufragio solo era mandatorio para los electores que se hubieran registrado previamente, pero ahora será para todos.

Con información de EFE y AP

