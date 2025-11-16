EUA Confirma Destrucción de Otra Embarcación en el Pacífico Utilizada Para el Tráfico de Drogas

Estados Unidos informó este domingo que llevó a cabo la destrucción de una nueva embarcación presuntamente utilizada para el tráfico de drogas en el océano Pacífico. En la acción murieron tres hombres a los que las autoridades estadounidenses calificaron como “narcoterroristas”, sin proporcionar detalles sobre su nacionalidad.

El ataque ocurrió el sábado como parte de la Operación Lanza del Sur, una ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump en aguas del Caribe y del Pacífico, próximas a Venezuela y Colombia, con el objetivo declarado de frenar el narcotráfico.

EUA Ataca 4 Barcos en Costas de Colombia; Hay 14 Muertos

Según el Comando Sur, “el 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista”. El comunicado añade que los tres hombres a bordo fallecieron durante la operación y que la embarcación aparentemente transportaba estupefacientes en el Pacífico Oriental, en aguas internacionales.

Amplio despliegue militar

La acción se conoció el mismo día en que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el de mayor tamaño en la flota estadounidense, arribó al Caribe como parte del amplio despliegue militar ordenado por Trump en la región.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más de una veintena de embarcaciones señaladas de trasladar drogas en el Caribe y el Pacífico. En estos operativos, más de setenta personas han muerto de manera extrajudicial, según los reportes oficiales.

El incremento de estas operaciones ha elevado la tensión diplomática con Colombia y, especialmente, con Venezuela, ante el temor de que un ataque terrestre estadounidense pueda ser el siguiente paso.

