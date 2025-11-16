Inicio Chihuahua Fiscalía Investiga Homicidio de Ocho Personas Durante Carrera de Caballos en Parral, Chihuahua

Fiscalía Investiga Homicidio de Ocho Personas Durante Carrera de Caballos en Parral, Chihuahua

Autoridades investigan los diversos hechos de violencia ocurridos recientemente en parral que dejó a 8 personas sin vida.

Localizan a 7 personas sin vida en las instalaciones del carril de acereras Santa Teresa, el cual se ubica a la altura del kilometro 2 de la Carretera Parral-Jimenez.

Abre carpeta de investigación por hechos violentos que dejan saldo de ocho personas muertas. Foto: FGE

Durante este Domingo 16 Noviembre autoridades de la Fiscalía del Distrito Sur informaron acerca del inicio de las tareas de investigación que ayuden a esclarecer los hechos violentos ocurridos durante el fin de semana en el municipio de Parral.

Esto tras el presunto homicidio de al menos 8 personas ocurridos durante la tarde del sábado 15 de noviembre y la madrugada de este domingo, ocurridos en diferentes puntos del municipio de Parral donde las personas fueron privadas de la vida.

Víctimas se Encontraban Cerca de la Carretera Parral- Jiménez 

Los primeros reportes informaron acerca de la localización de 7 personas sin vida en las instalaciones del carril de carreras Santa Teresa, el cual se ubica a la altura del kilometro 2 de la Carretera Parral-Jimenez. Derivado de estos hechos las autoridades informaron la integración de una carpeta de investigación.

Información en desarrollo…

