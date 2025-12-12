Difunden Nuevas Fotos de Reuniones de Epstein: Aparecen Donald Trump y Bill Gates

Hoy, 12 de diciembre de 2025, fueron difundidas nuevas fotos de las reuniones de Jeffrey Epstein, donde aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Bill Gates.

De acuerdo con NBC News, las fotos fueron liberadas por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes; en las imágenes no solo sale Donald Trump, sino también personalidades de alto perfil como Bill Gates, el expresidente Clinton, Woody Allen y Bannon.

Cabe señalar que a comienzos del mes de diciembre de 2025, los demócratas también habían compartido imágenes relacionadas con Epstein, en N+ te informamos los detalles en Revelan Fotos y Videos de la Isla de Epstein: En un Cuarto Había una Silla de Dentista y Máscaras.

See the newly released photos here: https://t.co/nBf2Y0q1I0 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025



Robert García, representante demócrata por California y uno de los miembros de mayor rango del comité, exigió que el Departamento de Justicia libere todos los archivos relacionados con el caso.

Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a las sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos.

Nota relacionada: Demócratas Revelan Documentos Clave del Caso Epstein: Estas son Algunas de las Fotografías.

¿Cómo son las fotos publicadas por los demócratas?

En una de las fotos, que está en blanco y negro, se puede observar a Donald Trump acompañado de varias mujeres, quienes tienen la cara censurada. Vestían collares hawaianos y el actual presidente se notaba con un semblante feliz.

Otras imágenes muestran de personas influyentes conversando con Epstein durante un evento social, así como otras interacciones con mujeres cuyos rostros también fueron ocultados.

El multimillonario Epstein fue acusado y encarcelado por delitos de tráfico y abuso sexual de menores.

En julio de 2019, el FBI lo detuvo cuando regresó de unas vacaciones que pasó en Europa.

El 10 de agosto de 2019 fue encontrado sin vida en su celda cuando esperaba su juicio.

