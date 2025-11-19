Trump Firma Ley que Obliga Hacer Públicos los Archivos sobre Epstein, Acusado de Tráfico Sexual.

El presidente Donald Trump anunció mediante una publicación en Truth Social que firmó un proyecto de ley para divulgar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia en 2019 por delitos de tráfico sexual. La publicación detalla la acción legislativa y presenta diversas afirmaciones sobre vínculos políticos del caso.

El Departamento de Justicia cuenta ahora con 30 días para liberar los materiales. Solo se reservarán aquellos archivos cuyo contenido pueda vulnerar a las sobrevivientes de la red de trata operada por el multimillonario, quien se suicidó en prisión en 2019.

Trump destacó que la legislación fue aprobada con votación casi unánime en ambas cámaras del Congreso tras su solicitud al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune. El mandatario afirmó que el Departamento de Justicia ha entregado aproximadamente cincuenta mil páginas de documentos al Congreso siguiendo sus instrucciones.

En su mensaje, Trump enfatizó conexiones entre Epstein y figuras del Partido Demócrata. El presidente describió a Epstein como "demócrata de toda la vida" y enumeró varios nombres de políticos demócratas que, según sus declaraciones, mantuvieron vínculos con el acusado.

¿A quiénes vincula Trump con Epstein?

Entre las afirmaciones específicas, Trump señaló que el expresidente Bill Clinton viajó en el avión de Epstein en 26 ocasiones y que el congresista Hakeem Jeffries solicitó donaciones a Epstein después de su acusación formal.

Quizás la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein pronto se revele, ¡porque acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein!

El mandatario insistió en que su administración, a comparación de la anterior con el presidente Biden, "no entregó NI UN SOLO archivo ni página relacionados con el demócrata Epstein, ni siquiera hablaron de él".

La publicación también incluyó referencias a múltiples políticas y logros que Trump atribuye a su administración, incluyendo legislación fiscal, políticas fronterizas, regulaciones sobre deportes femeninos, y acciones en política exterior. Trump caracterizó el tema de los archivos de Epstein como un intento demócrata de "desviar la atención" de lo que describió como victorias de su administración.

Trump contextualizó la divulgación de archivos dentro de lo que denominó una serie de investigaciones dirigidas contra él y su administración, mencionando "Rusia, Rusia, Rusia, Ucrania, Ucrania, Ucrania, el primer y segundo intento de juicio político" como ejemplos de lo que calificó como "cacerías de brujas y estafas creadas por los demócratas".

¡Este último engaño se volverá en contra de los demócratas, como todos los demás!

La firma se da después de que este martes 18 de noviembre de 2025, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para publicar los archivos del magnate, señalado de dirigir una red de tráfico sexual, donde incluso había menores de edad.

Trump en el ojo público por caso Epstein

El caso ha causado polémica y ha puesto en el centro de la conversación al presidente Donald Trump, quien es señalado de haber tenido una amistad durante varios años con Epstein.

Pero hay otra persona en la historia, Ghislaine Maxwell, quien fue pareja y cómplice de Jeffrey Epstein. Las víctimas la han señalado de haber reclutado menores. Fue sentenciada en 2022 a 20 años de prisión después de que se le encontrara culpable de cinco acusaciones por tráfico sexual.

Epstein fue detenido el 6 de julio de 2019 .

. Se encontraba recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

de Manhattan. Finalmente, el 10 de agosto de 2019, fue encontrado sin vida en su celda en presunto suicidio a los 66 años.

