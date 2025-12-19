EUA Sanciona a Familiares de la Esposa de Nicolás Maduro por Presunta Red de Corrupción

Estados Unidos anunció sanciones contra familiares de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Entre los sancionados están familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, así como personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano.

Estados Unidos sostiene que el gobierno de Venezuela se sostiene de una red de “narcocorrupción”.

Noticia relacionada: Maduro Llama a Militares de Colombia a 'Unión Perfecta'; Petro Dice que No Apoya 'Dictaduras'

Sancionan a familiares políticos de Nicolás Maduro

Este jueves el gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La medida fue anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC).

Las sanciones apuntan a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, quien es sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores. Además, entre los sancionados están personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.

Entre los sancionados están Eloísa Flores de Malpica, madre de Malpica Flores, quien también es hermana de la primera dama. También fue sancionado su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba, y su hermana, Iriamni Malpica Flores. También fue sancionada su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez, así como su hija, Erica Patricia Malpica Hurtado.

Video: EUA Exige Devolución de Derechos Petroleros a Venezuela; Maduro Ordena a Ejército Escoltar a Buques

Los siete sancionados son acusados de haber sido cómplices en “transacciones corruptas” dentro del gobierno de Venezuela. La medida prohíbe a empresas estadounidenses comerciar con los individuos señalados.

El gobierno de Donald Trump afirma que Nicolás Maduro dirige una “narcodictadura” y que el gobierno de Venezuela es ilegítimo. Actualmente, Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.

Historias recomendadas:

Con información de EFE