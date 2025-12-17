Armada de Venezuela Escolta Buques Petroleros; "No Nos Intimidan", Dice Ministro de Defensa.

El presidente Nicolás Maduro ordenó a la Armada de Venezuela escoltar sus buques petroleros, ante el bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump a esas embarcaciones, informó el diario The New York Times. Mientras que el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que las amenazas del mandatario norteamericano no los intimidan.

Según el medio norteamericano, al menos tres barcos con productos petrolíferos escoltados por la Armada de Venezuela partieron con dirección a Asia entre la noche del martes 16 y miércoles 17 de diciembre. Los tres barcos salieron del Puerto San José y transportaban urea, coque de petróleo y otros productos.

Trump anunció ayer 16 de diciembre un bloqueo total a todos los petroleros sancionados que ingresan y salen de Venezuela, acompañado de acusaciones contra el gobierno de Maduro y la designación del régimen venezolano como organización terrorista extranjera. Afirmó que el país está rodeado por "la Armada más grande jamás reunida en la historia" y no permitiría que continuara el financiamiento al país sudamericano por esa vía.

Sin embargo, los buques citados por el NYT no están en la lista de petroleros sancionados por Estados Unidos. No obstante, el medio norteamericano, que basó su reporte en fuentes familiarizadas con el tema, calificó la decisión de Maduro como un "desafío".

El diario advirtió que si esa instrucción continúa para el resto de buques, aumenta la posibilidad de una confrontación militar, porque el Ejército de Estados Unidos intervendrá para detener a navíos sancionados.

"No nos intimidan", dice Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Por la mañana, previo al reporte del NYT, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que las amenazas del gobierno estadounidense y de su presidente no intimidan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Asimismo, aseguró que el ejército preservará "a toda costa" la integridad territorial y el actual sistema "constitucional y democrático" tras el anuncio del bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.

"Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente, que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas; que el mismo Bolívar y muchos otros próceres de la emancipación americana nos enseñaron a combatir y derrotar poderosos imperios, y que la dignidad de esta Patria no se negocia ni se amilana ante nadie", sostuvo en un comunicado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



"La FANB cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por nuestro comandante en jefe, con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones (...) preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país", añadió.

Además, dijo que la Fuerza Armada defenderá los "legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos, y de forma irreductible defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz".

Según Padrino López, la orden de Trump de bloquear buques petroleros sancionados viola "flagrantemente" la Carta de las Naciones Unidas sobre el respeto de la soberanía de los Estados y la resolución de controversias por medios pacíficos.

La determinación representó una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del mar Caribe, que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

"El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", indicó el presidente.

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

