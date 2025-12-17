Reunión Agricultores Hoy: "De Vida o Muerte" Llegar a un Acuerdo; si no, "Mañana Habrá Bloqueos"

Este miércoles 17 diciembre 2025, se retoman las mesas de diálogo entre el Gobierno de México, agricultores y transportistas en dependencias en la CDMX, luego de que no llegaron a un acuerdo con las autoridades y abandonaron las reuniones.

Noticia relacionada: ¿A Qué Hora Definen Paro Nacional y Bloqueo de Carreteras? Agricultores y Transportistas, Listos

La primera reunión es a las 16:00 horas entre transportistas y autoridades de la secretaría de Gobernación.

y autoridades de la Y luego a las 19:00 horas hay otra reunión entre productores del campo en la secretaría de Agricultura.

Hoy en entrevista en radio con Enrique Acevedo, el líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que congrega a productores de 22 estados, Eraclio Rodríguez, advirtió que si en las mesas de diálogo de hoy en Gobernación y Agricultura, no llegan a un acuerdo, mañana jueves 18 diciembre, retomarán los bloqueos carreteros en el país.

Incluso dijo que es de “vida o muerte” llegar a un acuerdo hoy "sino mañana amanecemos con bloqueos en el país".

De acuerdo con los líderes del campo, los bloqueos se extenderían en 17 puntos carreteros.

VIDEO: Segob Llama a Evitar Afectaciones a Movilidad y Economía ante Posibilidad de Nuevos Bloqueos

¿Qué piden los agricultores?

Precios de garantía justos.

Y que se hable en las reuniones el tema de los granos en el T-MEC. Acusan que mientras a ellos les compran muy barato el frijol, este se vende en comercios a precios altos.



Historias recomendadas: