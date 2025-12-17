Los vecinos del fraccionamiento Florencia en el municipio de Tizayuca, en Hidalgo, urgen a las autoridades que los ayuden, porque se ha intensificado la plaga de moscas y advierten de riesgo sanitario.

Video. Reportaron Plaga de Moscas en Tizayuca, Hidalgo; Activan Plan de Contingencia

Aseguran que son varias las viviendas afectadas con dicho insecto, ocasionando un ambiente insalubre y de confusión al no saber qué hacer. Debido a la acumulación cotidiana de estiércol en inmediaciones de las viviendas, esto ha generado el brote de enfermedades.

Moscas en Fachadas de viviendas en Tizayuca. Fotos: N+

Brote de moscas se agrava en los últimos días

Según los informes de los vecinos, el brote de moscas se ha agravado en los últimos días; lo atribuyen a la acumulación de estiércol y residuos orgánicos en el lugar.

Esta situación ha favorecido la reproducción sin ningún control de estos insectos; además de ser molestos y perturbadores, podrían ser un riesgo sanitario de consideración.

¿Las moscas se juntan en un horario especial?

Carro de Tizayuca luce tapizado por plaga de moscas inusual. Foto: N+

Los habitantes del fraccionamiento Florencia en el municipio hidalguense de Tizayuca aseguran que la plaga de moscas suele juntarse, entre las 14:00 y 15:00 horas todos los días, y así lo pudo constatar el equipo de N+, un auto estaba cubierto por una gran cantidad de este insecto.

¿Las moscas son un peligro para la salud?

Expertos sanitarios explican que las moscas viven cerca de los humanos y animales domésticos y, debido a su gran movilidad, pueden propagar fácilmente bacterias que causan enfermedades.

Debido a la diversidad de sus hábitats, su capacidad para volar largas distancias y su atracción por la materia orgánica en descomposición, las moscas domésticas aumentan considerablemente el riesgo de exposición humana a microorganismos dañinos.

Moscas en parte alta en casas de Tizayuca. Fotos: N+

Una sola mosca doméstica puede portar suficientes de estos microorganismos como para causar estas enfermedades:

Diarrea infantil

Cólera

Disentería bacilar

Tuberculosis

Ántrax

Moscas amenazan resistencia a los antimicrobianos, dice estudio

Gavi, un consorcio internacional compuesto por diversas entidades públicas y privadas cuyo objetivo principal consiste en facilitar el acceso a vacunas de enfermedades infecciosas en los países menos desarrollados, elaboraron un estudio donde identificaron un riesgo adicional para la salud: “algunos de los microbios que las moscas transportaban en su intestino podrían ser resistentes a los antibióticos”.

Video. Así es la Plaga de Moscas con la que Lidian Vecinos de Tizayuca en Hidalgo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antimicrobianos se produce cuando las bacterias, virus, hongos y parásitos dejan de responder a los medicamentos antimicrobianos. Los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos se vuelven ineficaces y las infecciones se vuelven difíciles o imposibles de tratar.

La resistencia a los antimicrobianos es una de las principales amenazas para la salud pública mundial.

¿Cómo se puede controlar una plaga de moscas?

La empresa de control de plagas Rentokil Initial, un grupo británico con sede en Crawley, fundada en 1925, da una serie de consejos para controlar una plaga de moscas.

Bote de basura lleno de moscas en fraccionamiento de Tizayuca. Foto: N+

Evitar la entrada de moscas impermeabilizando puertas, ventanas, respiraderos de techo.

de moscas impermeabilizando puertas, ventanas, respiraderos de techo. Seguir las prácticas de limpieza habituales para eliminar posibles zonas de cría de moscas.

habituales para eliminar posibles zonas de cría de moscas. Identificar las especies de moscas para implementar el tratamiento de control más eficaz.

de moscas para implementar el tratamiento de control más eficaz. Inspecciones periódicas para tratar cualquier problema rápidamente antes de que se convierta en una plaga.

para tratar cualquier problema rápidamente antes de que se convierta en una plaga. Limpieza a fondo que puede eliminar los criaderos y eliminar las posibles zonas de puesta de huevos, ya que se reproducen muy rápidamente.

que puede eliminar los criaderos y eliminar las posibles zonas de puesta de huevos, ya que se reproducen muy rápidamente. Eliminar los alimentos en descomposición, como carne, fruta, verduras y heces, ya que atraen a la mosca doméstica común.

en descomposición, como carne, fruta, verduras y heces, ya que atraen a la mosca doméstica común. A las moscas de la fruta les gustan las sustancias azucaradas y se alimentan de fruta demasiado madura

les gustan las sustancias azucaradas y se alimentan de fruta demasiado madura Las moscas de drenaje suelen buscar zonas húmedas para poner sus huevos, por lo que mantener su propiedad y desagües limpios y secos reducirá las posibilidades de que se reproduzcan.

