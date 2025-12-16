La Historia de Amor de Rob y Michele Reiner que Cambió el Final de 'When Harry Met Sally'

La historia detrás del final de When Harry Met Sally es, en sí misma, una comedia romántica. No solo por el icónico diálogo de confesión de amor que hay entre sus protagonistas, sino porque el desenlace que convirtió a la película en un clásico del cine nació de un giro inesperado en la vida personal de su director, Rob Reiner.

Durante el rodaje del filme, Reiner conoció a la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, un encuentro que transformó su visión sobre el amor y, de manera directa, el destino de la historia que estaba contando. Aquella experiencia personal terminó por modificar el final de la cinta y dio lugar a una de las confesiones románticas más recordadas del cine.

El guión de la película, escrito por Nora Ephron a partir de una idea original del propio Reiner, sigue la relación intermitente de Harry y Sally a lo largo de doce años. En la versión inicial, el director tenía claro que los personajes no debían terminar juntos. En ese momento, su visión estaba marcada por su propio proceso personal tras el divorcio de la cineasta Penny Marshall.

“Había estado casado durante diez años. Llevaba diez años soltero y no podía imaginarme cómo iba a estar con alguien”, recordó Reiner en una entrevista con CNN en 2024, al explicar cómo ese estado emocional dio origen al planteamiento original de la historia.

La llegada de Michele Singer a la vida de Rob Reiner

El encuentro con Michele Singer cambió por completo esa perspectiva. Reiner ha contado que, al enamorarse durante la filmación, comprendió, como Harry, que cuando sabes que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que ese “resto de tu vida” empiece cuanto antes. Fue entonces cuando decidió reescribir el final.

Así nació la escena en la que Harry, interpretado por Billy Crystal, corre para declarar su amor a Sally, persinonificada por Meg Ryan, en una fiesta de Año Nuevo. Un momento que quedó grabado en la historia del cine, al igual que otras secuencias emblemáticas del filme, como la del restaurante Katz's Delicatessen.

La vida imitó al arte poco después. Rob y Michele se casaron en 1989, el mismo año del estreno de la película, y formaron una familia con tres hijos. A lo largo de los años, el director se refirió en diversas ocasiones a la solidez de esa relación, incluso al hablar del futuro ficticio de Harry y Sally.

“Eso no significa que no hayan tenido grandes altibajos o que hayan estado al borde del divorcio y se hayan reconciliado, como cualquier relación”, comentó en una ocasión. “Pero creo que todavía están juntos”.

Las circunstancias que rodean la noticia de la muerte de Rob y Michele han generado conmoción en el mundo del cine y la televisión, y han vuelto a colocar su historia en el centro de la conversación pública. Mientras las autoridades esclarecen lo ocurrido, la huella que dejaron en el cine permanece ligada a una idea que cambió un final y marcó a generaciones: a veces, el amor real también puede reescribir los guiones.

