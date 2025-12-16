Nick Reiner Podría Recibir Cadena Perpetua o Pena de Muerte por el Asesinato de sus Padres

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Reiner, enfrenta dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres, ocurrida en su residencia de Brentwood.

De acuerdo con el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, los delitos imputados podrían derivar en una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, según lo determine el proceso judicial.

“Los casos que involucran a integrantes de una misma familia se encuentran entre los más complejos y emocionalmente difíciles para esta oficina, debido al carácter íntimo y, en muchos casos, violento de los hechos”, señaló Hochman durante una conferencia de prensa.

El hombre, de 32 años, fue arrestado la noche del domingo y fichado como sospechoso de asesinato la mañana del lunes.

Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers.

No se presentó a la comparecencia

Nick Reiner tenía previsto realizar su primera comparecencia judicial el martes, sin embargo, no fue trasladado desde el centro de detención. Su abogado defensor, Alan Jackson, informó a medios de comunicación que su cliente no contaba con autorización médica para presentarse ante el tribunal.

Jackson, exfiscal del condado de Los Ángeles y excandidato a fiscal de distrito, ha representado a diversos acusados de alto perfil, entre ellos Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Karen Read. Durante su etapa como fiscal, obtuvo un veredicto de culpabilidad contra Phil Spector por el asesinato de Lana Clarkson.

Rob y Michele Reiner fueron hallados sin vida dentro de su domicilio el domingo por la tarde, alrededor de las 15:40 horas. De acuerdo con reportes preliminares, ambos presentaban heridas por arma blanca. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que las muertes eran investigadas como homicidio.

En el pasado, Nick Reiner había hablado públicamente sobre sus problemas con el abuso de sustancias. También fue coguionista de la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre, inspirada en sus propias experiencias personales.

