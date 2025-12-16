Nick Reiner No Compareció Ante el Tribunal Por el Presunto Asesinato de sus Padres: ¿Por Qué?

La justicia de Los Ángeles vivió, hoy martes 16 de diciembre, un retraso inusual en el caso de los Reiner: Nick Reiner, hijo del legendario director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, no pudo presentarse ante la corte como estaba programado en relación con el presunto asesinato de sus padres.

"No está médicamente autorizado"

La razón oficial detrás de la ausencia fue ofrecida por su propio abogado, Alan Jackson: Reiner, de 32 años, no ha sido “médicamente autorizado” para ser trasladado desde la cárcel hasta el tribunal, requisito indispensable antes de cualquier audiencia.

Este visto bueno médico es una verificación estándar que deben aprobar las autoridades sanitarias o penitenciarias antes de mover a cualquier detenido para una comparecencia judicial, especialmente en casos de alto perfil, y tiene como propósito garantizar que el traslado sea seguro, tanto para el propio imputado como para el personal involucrado.

Una batalla personal de fondo

Aunque las autoridades no han divulgado detalles concretos sobre el estado de salud actual de Nick, informes periodísticos anteriores sugieren que ha enfrentado luchas prolongadas con la adicción a las drogas y con su salud mental, factores que podrían explicar la demora en su autorización médica.

Esa historia personal ya era conocida: años atrás, Reiner colaboró como guionista en la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre, que exploraba precisamente temas de adicción y recuperación.

¿Qué sigue en el proceso?

La falta de autorización médica no implica una absolución ni una desestimación de cargos. De hecho, fiscales del condado de Los Ángeles están analizando los cargos de asesinato que podrían ser presentados formalmente en contra de Nick Reiner en las próximas horas o días.

Mientras tanto, el hijo del director, quien continúa detenido sin derecho a fianza, permanece bajo custodia en el sistema penitenciario de Los Ángeles, y la audiencia pendiente será reprogramada tan pronto como reciba el visto bueno de los profesionales de salud correspondientes.

