Estas Fueron las Principales Frases del Mensaje de Trump a la Nación: "Heredé Un Desastre"

Donald Trump emitió un mensaje a la nación por la noche del 17 de diciembre. El presidente de Estados Unidos tocó temas como la inmigración, el combate al narcotráfico y la economía. Aquí las principales frases del discurso.

El presidente estadounidense señaló que “recibió un desastre y lo está arreglando”.

Donald Trump celebró que durante el 2025 “la inflación se detuvo, los salarios subieron, los precios bajaron” y aseguró que Estados Unidos es más fuerte que nunca.

Donald Trump presume logros en lucha contra la inmigración y critica a Biden

Donald Trump abrió su discurso señalando que el gobierno de Joe Biden le “heredó un desastre” y que él se ha dedicado a arreglarlo:

Hace once meses heredé un desastre y estoy arreglándolo.

Acto seguido mencionó que la frontera “estaba abierta” y que su país “había sido invadido”.

Nuestra frontera estaba abierta y por esto nuestro país estaba siendo invadido por un ejército de 25 millones de personas.

Minutos más tarde, Donald Trump aseguró que el peor error de Joe Biden fue en materia de inmigración y que el gobierno presuntamente daba dinero a los migrantes para que pagaran sus rentas:

Lo peor que hizo Biden fue la invasión en la frontera. La pasada administración trajeron millones y millones de migrantes.

Economía, eje central del discurso de Donald Trump

Un punto importante del discurso de Donald Trump fue la economía. El presidente de Estados Unidos dedicó largos minutos a mencionar los logros en esta materia por parte de su gobierno. Desde el precio del huevo hasta el del pavo, Trump aseguró que la escalada inflacionaria se detuvo y que, por el contrario, los precios han bajado:

La inflación se detuvo, los salarios subieron, los precios bajaron, nuestra nación es más fuerte, Estados Unidos es respetado y nuestro país ha regresado más fuerte que nunca.

Además, el republicano presumió que aseguró inversiones históricas en Estados Unidos por 18 billones de dólares. Este logro se debería a los aranceles, que han obligado a empresas globales a reinvertir en plantas en Estados Unidos:

Ya he asegurado un récord de 18 billones de dólares de inversión en los Estados Unidos, lo que significa empleos, aumentos salariales, crecimiento, aperturas de fábricas y una seguridad nacional mucho mayor.

Donald Trump también acusó a los demócratas de gobernar para los intereses de empresas y de inmigrantes:

Estados Unidos estuvo gobernado por políticos que luchaban solo por los de adentro, inmigrantes ilegales, criminales profesionales, cabilderos corporativos, prisioneros, terroristas y, sobre todo, naciones extranjeras, que se aprovecharon de nosotros a niveles nunca antes vistos...

En cambio, puso a su administración de ejemplo de un mandatario que trabaja por la clase trabajadora:

Ahora tienen un presidente que lucha por la gente trabajadora y respetuosa de la ley de nuestro país, quienes hacen que esta nación funcione. Y después de tan solo un año, hemos logrado más de lo que nadie podría haber imaginado.

Aunque no mencionó a Venezuela, en el plano internacional Donald Trump aseguró que consiguió terminar con ocho guerras durante estos primeros meses de gobierno, entre los que incluyó el conflicto en Palestina. También mencionó que el narcotráfico se redujo un 94%:

He restaurado la fuerza estadounidense, he resuelto ocho guerras en diez meses, he destruido la amenaza nuclear de Irán y he puesto fin a la guerra en Gaza, trayendo, por primera vez en 3000 años, la paz a Oriente Medio.

