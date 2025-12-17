Donald Trump mandó a colocar placas bajo los retratos de expresidentes en la Casa Blanca donde se burla de ellos y los critica. El pasillo donde se ubican los retratos fue renombrado como “Paseo de la Fama Presidencial”.

En el caso de Ronald Reagan, la placa indica que el republicano “era fanático de Donald Trump”.

Las placas critican las gestiones de Barack Obama, Joe Biden y Bill Clinton.

Trump coloca placas burlándose de expresidentes

La prensa que cubre la Casa Blanca observó este miércoles por primera vez las inscripciones del llamado “Paseo de la Fama Presidencial”. Se trata de una galería de retratos instalada en septiembre pasado en la columnata del Ala Oeste del inmueble, que contiene placas donde se hace mofa de los expresidentes.

Por ejemplo, la placa dedicada a Joe Biden afirma que “fue, de largo, el peor presidente en la historia de Estados Unidos”. La imagen que correspondería al expresidente demócrata es la fotografía de un bolígrafo automático, en alusión a que Donald Trump considera que su antecesor no sabía qué documentos se firmaban en su nombre.

Placas se burlan de expresidentes en la Casa Blanca

Por su parte, la placa de Barack Obama menciona su segundo nombre, Hussein, y lo describe como “una de las figuras políticas más divisivas de la historia de Estados Unidos”. También le critica al expresidente el programa de salud Obamacare, que ha sido atacado por el actual gobierno de Trump.

En el caso de Bill Clinton, le reconoce su “excelente” gestión de la economía, “a pesar de sus escándalos”. La placa también menciona que Hillary Clinton perdió las elecciones presidenciales contra Trump en 2016.

Donald Trump se burla de expresidentes en placas alusivas. Foto: Reuters

En el caso de Ronald Reagan, la placa alaba los recortes de impuestos que llevó a cabo el republicano. Además, menciona que el actor y político “era un fan del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica campaña del presidente Trump a la Casa Blanca”.

Con información de EFE y Reuters