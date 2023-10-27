¿Qué Piensa el Círculo Cercano a Trump sobre el Presidente de EUA? Vanity Fair Revela Detalles

La revista estadounidense Vanity Fair publicó hoy, 16 de diciembre de 2025, un artículo con conversaciones con Susie Wiles, jefa del Gabinete de presidente Donald Trump, en las que hizo declaraciones en las que critica al círculo más cercano del mandatario, entre ellos: J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos de América (EUA); Marco Rubio, secretario de Estado; y Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, entre otros.

Publicación de Vanity Fair es engañosa

En la publicación, Susie Wiles criticó la gestión de la fiscal general de Justicia, Pam Bondi, en el caso de Jeffrey Epstein y defendió ampliamente el agresivo segundo mandato de Trump.

Además, declaró que Donald Trump tiene "personalidad de alcohólico", porque trabaja con la idea de que "no hay nada que no pueda hacer".

Además, en la serie de conversaciones que tuvo durante el último año con la revista Vanity Fair, Wiles definió al vicepresidente estadounidense como "un teórico de la conspiración" y reveló que el magnate Elon Musk consume ketamina.

En la entrevista, Wiles también dijo que Trump quiere seguir bombardeando presuntas 'narcolanchas', utilizadas para traficar drogas por el Caribe, frente a la costa de Venezuela, hasta que el presidente, Nicolás Maduro, “se rinda”.

Luego de la publicación de Vanity Fair, Wiles dijo en sus redes sociales que el artículo de este martes “es una pieza engañosamente elaborada que atacarme a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor Gabinete de la historia”.

Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo.

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Marco Rubio

Vanity Fair calificó a Marco Rubio, secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, como “El Halcón”, quien “adopta una línea dura contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y una línea más blanda contra el presidente ruso Vladimir Putin”.

Según la revista, Marco Rubio declaró que cree el presidente Donald Trump “está perdiendo la paciencia” sobre las negociaciones del gobierno estadounidense con Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania.

Le ha dado a Putin todas las oportunidades para llegar a un sí. Pero hasta ahora, Putin no las ha aprovechado.

Karoline Leavitt

Según la revista estadounidense, Karoline Leavitt es la “combativa” secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien “responde a las preguntas de la prensa con la sutileza de un Rottweiler”.

Susie Wiles, jefa del Gabinete de Trump, describió a Karoline Leavitt como una comunicadora "extremadamente buena", a la altura de Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York.

De acuerdo con Leavitt, al presidente Trump “le importa un bledo si eres hombre o mujer". "Solo quiere que seas bueno en tu trabajo".

Sobre el caso Epstein, Karoline Leavitt comentó a la revista estadounidense que “está bastante claro que (Trump) quiere que seamos agresivamente ofensivos en este asunto".

Dan Scavino

Dan Scavino es el subjefe de Gabinete de Trump y director de personal presidencial, y de acuerdo con la revista, “es un obsesivo de las redes sociales y veterano del primer mandato de Trump”.

Scavino dijo que “cuando asumimos el cargo en la era Trump 1.0", "el bulo de Rusia se desató de inmediato, y no fue más que una investigación tras otra. Esta vez, entramos y ganamos. No hay investigaciones.

"Controlamos la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, y el presidente puede centrarse en sus políticas, afirmó Scavino.

Sobre el presidente Trump, Dan Scavino mencionó que “es implacable” y que su mayor reto es seguirle el ritmo, “porque es un hombre que no para, siempre está en marcha".

James Blair

James Blair, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos, Políticos y Públicos, fue llamado como “El bulldog”, quien a sus 36 años de edad, es uno de los "perros de desecho" favoritos de Susie Wiles.

Blair señalo que la genialidad de Donald Trump es su capacidad de simplificar las cosas y que “tiene un verdadero talento para ir al grano y desentrañar todas las tonterías y el desorden".

Ante una posible derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias de 2026, Blair afirmó que el escándalo del caso Epstein es una de las grandes amenazas, pero le preocupa más asegurarse de que la gente se sienta mejor económicamente.



Información en desarrollo…

