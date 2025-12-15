Trump Anuncia que Clasificará al Fentanilo como ‘Arma de Destrucción Masiva’

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, entregó este lunes 15 de diciembre la Medalla de Defensa de la Frontera con México (MBDM, en inglés) a militares que se han desplegado en el sur del país, en los límites con territorio mexicano.

Se trata de la medalla establecida el pasado 13 de agosto por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para reconocer a miembros del servicio desplegados en apoyo al Departamento de Defensa, para la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de EUA.

Esta nueva condecoración reemplazó la denominada Medalla de Servicio de las Fuerzas Armadas, que anteriormente se otorgaba a personal militar en apoyo a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

“Teníamos la peor frontera en la historia de nuestro país”

“Hoy estamos aquí para honrar a los elementos que participan en la defensa de nuestra frontera”, declaró el presidente estadounidense al inicio de la ceremonia. Acto seguido, Donald Trump aseguró que el lado mexicano de la frontera está bajo control criminal:

El lado mexicano está bajo el control físico de los cárteles, que están entre las más violentas organizaciones del planeta.

Y agregó que entre las amenazas que enfrenta Estados Unidos está “la gente más violenta en el planeta”. Además de culpar a los demócratas de permitir la entrada de migrantes de forma irregular durante el gobierno de Joe Biden, Trump aseguró que Venezuela envió a prisiones hacia Estados Unidos:

Venezuela vacío sus cárceles en nuestro país.

Donald Trump felicitó a los agentes condecorados por su labor para reforzar la seguridad en la zona y señaló que bajo el gobierno demócrata se tenía la “peor frontera de la historia”:

Teníamos la peor frontera en la historia de nuestro país y en dos meses la convertimos en la frontera más fuerte en la historia de nuestro país.

Durante su discurso también hizo referencia al caso de Tina Peters, la funcionaria electoral que fue condenada a 9 años de prisión por el intento de interferir en el resultado de las elecciones presidenciales en el estado. “La pusieron en la cárcel por 9 años”, dijo el presidente, quien acto seguido insultó a Jared Polis, gobernador de Colorado, a quien acusó de ser dirigido por el Tren de Aragua.

El gobernador de Colorado es un débil y patético sujeto que es dirigido por el Tren de Aragua. Los criminales de Venezuela han tomado secciones enteras de Colorado.

Trump clasifica al fentanilo como “arma de destrucción masiva”

No obstante, el anuncio más importante durante la ceremonia fue que se declarará al fentanilo como “arma de destrucción masiva”. Donald Trump aseguró que quienes trafican drogas a los Estados Unidos lo hacen con el fin de matar a los estadounidenses, por lo que clasificará como un arma al fentanilo por medio de una orden ejecutiva.

Es por eso que hoy tomé un paso más para proteger a nuestro país de la devastación del mortal fentanilo que llega a nuestro país.

Y añadió:

Con esta histórico orden ejecutiva que he firmado formalmente vamos a clasificar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, porque eso es lo que es.

El presidente añadió que “ninguna bomba hace lo que el fentanilo”. Y señaló que la droga mata “entre 200 mil y 300 mil personas” cada año.

¿Cómo es la Medalla de Defensa de la Frontera con México?

La MBDM replica el diseño de la Medalla de Servicio de la Frontera con México de 1918, otorgada por servicio en 1916 y 1917 en el estado mexicano de Chihuahua y del lado estadounidense cerca de las fronteras de Nuevo México y Texas con México.

de 1918, otorgada por servicio en 1916 y 1917 en el estado mexicano de Chihuahua y del lado estadounidense cerca de las fronteras de Nuevo México y Texas con México. La Medalla de Defensa de la Frontera con México es de bronce .

. En el anverso presenta una espada romana envainada colgando de una placa, con la inscripción " For Service on the Mexican Border (Por servicio en la frontera con México)”.

presenta una espada romana envainada colgando de una placa, con la inscripción " (Por servicio en la frontera con México)”. La espada simboliza guerra o fuerza militar y se envaina para indicar servicio en Estados Unidos en lugar de combate real.

y se envaina para indicar servicio en Estados Unidos en lugar de combate real. El reverso muestra el Escudo de Armas de Estados Unidos sobre un pergamino, rodeado por una corona que termina en el centro con fusiles cruzados a la derecha, sables cruzados a la izquierda y cañones cruzados en la base.

muestra el de Estados Unidos sobre un pergamino, rodeado por una corona que termina en el centro con fusiles cruzados a la derecha, sables cruzados a la izquierda y cañones cruzados en la base. La corona representa logro , mientras que los rifles, sables y cañones representan infantería, caballería y artillería.

, mientras que los rifles, sables y cañones representan La verde del listón simboliza la libertad y el amarillo dorado alude a la virtud. Estos colores representan la virtud cívica al servir al gobierno en búsqueda de la libertad.

¿A quiénes se otorga la medalla?

Según lo que anunció Hegseth en agosto, la medalla sería para militares asignados o adjuntos de forma permanente a alguna unidad desplegada para participar en una operación militar en apoyo de CBP.

Lo anterior dentro del área de elegibilidad y durante 30 días consecutivos o no consecutivos.

El área de elegibilidad comprende territorio estadounidense dentro de 100 millas náuticas de la frontera internacional con México en Texas, incluyendo San Antonio, así como Nuevo México, Arizona, California y aguas estadounidenses adyacentes hasta 24 millas náuticas.

Con información de N+.

