Sheinbaum Reacciona a Orden de Trump que Designa al Fentanilo como Arma de Destrucción Masiva

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó hoy, 16 de diciembre de 2025, a la orden que firmó su homólogo estadounidense, Donald Trump, para declarar el fentanilo como un arma de destrucción masiva.

En contexto: El presidente Donald Trump firmó este lunes, 15 de diciembre de 2025, una orden ejecutiva para declarar al fentanilo "como un arma de destrucción masiva".

El presidente Donald Trump firmó este lunes, 15 de diciembre de 2025, una orden ejecutiva para declarar al fentanilo "como un arma de destrucción masiva". Trump argumentó que "si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200,000 y 300,000 personas al año”, a causa del fentanilo.

La orden ejecutiva asegura que "el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico" y que su producción y venta "por parte de organizaciones terroristas extranjeras y carteles, financia las operaciones de estas entidades, que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo, y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación".

La orden de Trump pide a secretarios de su Gabinete a reforzar la lucha contra el tráfico de fentanilo.

Sheinbaum analizará implicaciones de nueva clasificación del fentanilo

En la conferencia mañanera de este martes, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que -en primer término- "vamos analizar exactamente qué es -apenas ayer se publicó-. Vamos analizar qué implicaciones tiene. Una parte se manda para que se haga ley, en Estados Unidos, y otra parte es un decreto. Apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó”.

Por otro lado, agregó la mandataria, “nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta, por supuesto, hay que atender los delitos, para eso hay una Fiscalía y para eso hay jueces, pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas”.

Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas y la causa fundamental tiene que ver con un desapego.

La presidenta mencionó que los jóvenes “prefieren la utilización de las drogas para salirse de su realidad, en vez de atender el fondo de su situación” y que el consumo de sustancias ilícitas tiene que ver con salud mental, apego, valores, familia, educación y atención a las causas.

Subrayó, en segundo punto, que “no puede atenderse el tema del consumo, si no es también con una política de atención a las causas y de atención a los jóvenes”.

Fentanilo también es legal

Y en tercer lugar, la presidenta Sheinbaum afirmó que “el fentanilo también tiene un consumo legal; el fentanilo se utiliza como anestésico”, por lo que cuestionó “¿qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química?”

“Nuestra posición, más allá de la parte punitiva y que tiene que perseguirse a aquellos que sobre todo generan violencia vinculada con el tráfico de drogas, el tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas”, destacó.

Cuestionada sobre una posible intervención militar de Estados Unidos como parte de la guerra de Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico, Sheinbaum Pardo respondió que su postura sigue siendo la misma:

Nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en cualquier lugar del mundo, pero en México, más

