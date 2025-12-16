Mbappé Anota Gol al PSG: Tribunal Ordena Pago de Millonaria Cifra

Kylian Mbappé anotó un golazo al París Saint-Germain (PSG). Resulta que un tribunal de París, Francia, ordenó hoy, 16 de diciembre de 2025, al club de futbol francés pagar 60 millones de euros al delantero, por concepto de salarios y primas, unos 70.6 millones de dólares.

Noticia relacionada: Mbappé Logra Nueva Marca con Real Madrid; ¿Cuántos Goles Lleva Esta Temporada?

¿Qué pasó entre Mbappé y el PSG?

El fallo se dio luego de varios meses de disputas legales, después de que el delantero francés llevó al PSG a los tribunales, por los ingresos que le fueron retenidos correspondientes a abril, mayo y junio de 2024, poco antes de dejar el club para irse con el Real Madrid, como parte de un traspaso gratuito.

El tribunal consideró que el PSG no pagó tres meses del salario de Mbappé, una prima de ética y una prima de fichaje adeudadas en virtud de su contrato de trabajo.

La deuda fue reconocida por dos decisiones de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP), en septiembre y en octubre de 2024, y los jueces señalaron que el PSG no había presentado ningún acuerdo escrito que demostrara que Mbappé había renunciado a su derecho.

Frédérique Cassereau , abogada de Mbappé, declaró que están "satisfechos con la sentencia".

Esto es lo que se podía esperar cuando los salarios no se pagaron.

Te recomendamos escuchar el Podcast Tercer Grado Deportivo, con lo mejor de la final del futbol mexicano

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT