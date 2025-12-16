Solsticio de Invierno 2025: Fecha y Hora Exactas del Cambio de Estación en México

La temporada de frente fríos está en todo su esplendor, en México, y eso que aún no termina el otoño; aquí te decimos la fecha y la hora exactas en que cambia la estación, con el solsticio de invierno 2025.

¿Cuántos frentes fríos habrá en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de frentes fríos, que va de septiembre de 2025 a mayo de 2026, estará acompañada de unos 50 sistemas frontales y en diciembre se esperan al menos siete, por lo que ya se sienten las bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional, incluso, en algunos estados se han registrado nevadas.

En enero de 2026, se prevén entre cinco y seis frentes fríos; en febrero, entre cinco y seis; en marzo, al menos seis; en abril, entre cinco y seis; y en mayo, entre tres y cuatro, para entonces dar paso a la temporada de huracanes.

¿Qué es el solsticio de invierno?

El solsticio de invierno es un fenómeno meteorológico en el que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual, el Sol presenta su máxima declinación sur.

es un fenómeno meteorológico en el que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual, el Sol presenta su máxima declinación sur. El día en que llega el invierno, el Sol alcanza su menor elevación sobre el horizonte al mediodía y describe en el cielo el arco más corto. Como resultado, ese es el día con menos horas de Sol del año.

Además, durante varios días, la altura máxima del Sol al mediodía parece no cambiar, por lo que al inicio del invierno también se le llama solsticio de invierno, del latín solstitium, que quiere decir: Sol quieto.

El comienzo del invierno en el hemisferio norte coincide con el comienzo del verano en el hemisferio sur.

¿Cuándo llega el invierno 2025 a México?

El invierno llega a México en el mes 12 del año, en la penúltima semana de 2025.

llega a México en el mes 12 del año, en la penúltima semana de 2025. De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el solsticio de invierno ocurrirá la mañana del 21 de diciembre de 2025 , a las 09:04 hora de México.

ocurrirá la mañana del , a las hora de México. Aproximadamente, cada estación dura unos tres meses, por lo que el invierno terminará en marzo de 2026, mes en que llegará oficialmente la nueva estación: la primavera.

