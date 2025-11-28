Donald Trump Revocará Todas las Órdenes Ejecutivas de Biden Firmadas con Autopen

Donald Trump anunció que revocará la validez de todas las órdenes ejecutivas que Joe Biden haya firmado con autopen. El presidente republicano aseguró que la máquina de firmar habría sido usada a espaldas del demócrata.

Donald Trump afirmó que solo se mantendrán aquellas órdenes ejecutivas que Joe Biden haya firmado a mano.

Expertos en leyes ponen en duda que Joe Biden haya firmado sus órdenes ejecutivas con autopen y, en dado caso, que estas se puedan anular por su uso.

Donald Trump afirma que invalidó las órdenes ejecutivas de Biden hechas con autopen

Donald Trump publicó un mensaje en la red social Truth Social donde aseguró que anulará todas las órdenes ejecutivas que presuntamente firmó Joe Biden con autopen.

Cualquier documento firmado por el soñoliento Joe Biden con el autopen, que representaba aproximadamente el 92%, queda por la presente rescindido y sin efecto.

El republicano ha señalado en ocasiones anteriores que el equipo de Joe Biden firmaba documentos a sus espaldas. En esta ocasión, Donald Trump reiteró la acusación de que el demócrata no era consciente de las acciones de su equipo y que se usó la máquina de firmar sin su consentimiento.

El autopen no puede utilizarse sin la aprobación específica del Presidente de los Estados Unidos. Los lunáticos de la izquierda radical que rodean a Biden en el hermoso Escritorio Resolute del Despacho Oval le arrebataron la presidencia.

Y añadió:

Por la presente, cancelo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por el corrupto Joe Biden, porque quienes operaron el autopen lo hicieron ilegalmente.

El autopen tiene largo uso en la Casa Blanca

Donald Trump también aseguró que si Joe Biden asegurara que sí autorizó documentos con autopen, en ese caso le acusaría de perjurio. Cabe señalar que no es la primera vez que el republicano critica el uso de la máquina de firmar.

En marzo también dijo que podría invalidar los indultos que firmó Joe Biden, si utilizó esta herramienta que tiene larga historia en la Casa Blanca. Al respecto, expertos legales consultados por la NPR señalaron que los indultos no necesariamente exigen llevar firma. Por su parte, el sitio de verificación Snopes afirma que no hay pruebas de que Biden haya dado un uso distinto al autopen al que hicieron sus antecesores.

George W. Bush fue el primer presidente en consultar al Departamento de Justicia si era legal utilizar el autopen, aunque optó por firmar algunas leyes importantes siempre con pluma fuente. Por su parte, Barack Obama utilizó en 2011 el bolígrafo automático para firmar la Ley Patriota, que estaba a punto de expirar, mientras él se encontraba en una cumbre en Francia.

La Fundación del Manuscrito Shapell ha señalado que tanto Gerald Ford como Lyndon B. Johnson y John F. Kennedy abiertamente usaban autopen, una máquina patentada en 1803. En el caso de Kennedy, el uso de autopen fue tan extensivo que incluso motivó burlas y un libro titulado El robot que ayudó a formar un presidente.

Tanto NPR como Snopes coinciden en que la acusación del supuesto abuso del autopen a espaldas de Biden surgió como un bulo impulsado por The Heritage Foundation. La organización de extrema derecha apoyó la campaña de Donald Trump y redactó algunos documentos importantes durante las elecciones, como el polémico Proyecto 2025.

