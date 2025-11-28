El Presidente Donald Trump Insulta a una Reportera: la Llama "Estúpida"

El presidente Donald Trump, insultó el jueves a una periodista durante una conferencia de prensa en su residencia de Florida, centrada en la verificación de antecedentes de afganos en Estados Unidos.

Al ser cuestionado por la reportera el mandatario la interrumpió llamándola “estúpida”.

¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?

Este se suma a la lista de insultos que el republicano ha dirigido contra mujeres periodistas cuando no está de acuerdo con sus preguntas.

La periodista cuestionó a Trump por qué culpaba a su predecesor, Joe Biden, cuando algunos miembros de su propia administración habían dicho que los afganos reasentados habían sido sometidos a un exhaustivo proceso de revisión de antecedentes.

A lo que Trump respondió: "Porque ellos los dejaron entrar", mostrando la foto de un avión militar estadounidense lleno de personas que huían mientras las autoridades talibanes retomaban el poder.

El mandatario indicó que llegaron a Estados Unidos "junto con miles de otras personas que no deberían estar aquí, y solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida".

Ataque a soldados de la Guardia Nacional

Esto se da en el contexto del ataque a dos soldados de la Guardia Nacional, en el que una mujer soldado murió. Los elementos fueron baleados cerca de la Casa Blanca el miércoles.

Las autoridades vinculan como atacante a un ciudadano de Afganistán que llegó al país luego de la retirada de las fuerzas estadounidenses de ese país en 2021.

Otros casos

Recientemente el miércoles el mandatario estadounidense arremetió contra un informe del diario The New York Times centrado en su edad y sus crecientes signos de fatiga, llamando “fea” a la autora del artículo.

A inicios de este mes llamó “cerdita” a una periodista y “una persona terrible” a otra.

