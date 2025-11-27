Ernestina Godoy Queda como Encargada de Despacho en la FGR, tras Renuncia de Gertz Manero

Ernestina Godoy quedó como encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República, luego de que Alejandro Gertz Manero se retirara del cargo como fiscal este 27 de noviembre 2025.

Hoy en una carta dirigida a la Mesa Directiva del Senado, encabezada por Laura Itzel Castillo, el fiscal indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como Embajador de México ante un "país amigo", lo cual se está tratando en este momento.

Razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República

Fue a través de un comunicado que Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy Ramos como Titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

Con los derechos, obligaciones y facultades que le son inherentes al cargo que hoy se le confieren, al aceptar la encomienda precisada deberá guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, tal y como lo preceptúa el artículo 128 de la Carta Magna

Documento en el que queda se designa a Ernestina Godoy como encargada de despacho en FGR.

¿Quién es Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy, encabezaba la Consejería Jurídica de la Presidencia, hoy quedó como encargada de despacho de la Fiscal General de la República.

Abogada

Nació el 17 de enero de 1954 en la alcaldía Cuauhtémoc .

alcaldía . Ha ocupado varios cargos del año 2000 a la fecha, entre ellos, exfiscal de la Ciudad de México.

a la fecha, entre ellos, exfiscal de la Ciudad de México. Aquí puedes revisar la biografía completa de Ernestina Godoy

