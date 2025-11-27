Trump Confirma Muerte de Mujer Agente de la Guardia Nacional Herida en Tiroteo en Washington

Donald Trump confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, la agente de la Guardia Nacional de 20 años que resultó herida en el tiroteo ocurrido a pocas cuadras de la Casa Blanca. El otro agente herido en el ataque ocurrido en Washington D.C. continuaría en estado crítico.

Los elementos de la Guardia Nacional atacados en el tiroteo eran Sarah Beckstrom , de 20 años, y Andrew Wolfe , de 24.

, de 20 años, y , de 24. El tirador, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de ciudadanía afgana, también se encuentra hospitalizado.

Donald Trump confirma muerte de Sarah Beckstrom, agente de la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos declaró en rueda de prensa que la agente de la Guardia Nacional originaria de Virginia Occidental falleció debido a las heridas provocadas durante el tiroteo en Washington D.C. El republicano declaró:

Debo informarles que segundos antes de que saliera, ahora mismo, escuché que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de los guardias de los que hablábamos, muy respetada, joven, gran persona, empezó su servicio en junio del 2023, estupenda en todos los sentidos, ha fallecido. Ya no está con nosotros.

Donald Trump volvió a condenar el ataque ocurrido el miércoles a las afueras de la estación Farragut West del Metro y añadió:

Fue salvajemente atacada. Ahora está muerta. Ya no está con nosotros.

Gobernador de Virginia Occidental también lamenta la muerte de Sarah Beckstrom

Por su parte, Patrick Morrisey lamentó la muerte de la agente a través de un mensaje publicado en X. El gobernador de Virginia Occidental escribió:

Hace unos momentos, la especialista Sarah Beckstrom falleció a causa de las heridas sufridas durante el terrible tiroteo de ayer. Este no es el resultado que esperábamos, pero es el que todos temíamos.

La agente Sarah Beckstrom falleció tras tiroteo en Washington D.C. Foto: Reuters

El político republicano señaló que Beckstrom falleció cumpliendo su deber con valentía:

Sarah sirvió con valentía, una determinación extraordinaria y un inquebrantable sentido del deber hacia su estado y su nación. Respondió al llamado de servicio, se ofreció voluntariamente y cumplió su misión con la fuerza y ​​el carácter que definen a los mejores de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

Ataque contra agentes de la Guardia Nacional conmociona a Washington D.C.

Por la mañana del 27 de noviembre, Jeanine Pirro, fiscal de Washington D.C., confirmó durante una rueda de prensa las identidades de Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24. Los agentes de la Guardia Nacional fueron atacados de forma directa por Rahmanullah Lakanwal, quien viajó desde el estado de Washington, del otro lado del país, para cometer el ataque.

Las víctimas formaban parte de la Guardia Nacional del estado de Virginia Occidental. Ambos agentes habían sido desplegados en Washington D.C. tras la orden ejecutiva de Donald Trump.

Rahmanullah Lakanwal, el sospechoso, llegó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa para refugiados provenientes de Afganistán. Según dijo Kash Patel, director del FBI, el hombre de 29 años había colaborado con una milicia apoyada por la CIA, por lo que pudo migrar junto con su familia durante el gobierno de Joe Biden.

El ataque ha causado gran indignación pues la Guardia Nacional es un cuerpo de reserva conformado por civiles. Sus integrantes reciben instrucción los fines de semana y son llamados a servicio principalmente en desastres naturales. Donald Trump ordenó a la Guardia Nacional que patrullara la capital del país en agosto, tras acusar que Washington D.C. era insegura.

Actualmente, tanto Rahmanullah Lakanwal, el tirador, como Andrew Wolfe, el otro agente herido, permanecen hospitalizados.

Donald Trump anuncia revisión migratoria de afganos tras tiroteo

Donald Trump anunció el despliegue de 500 elementos adicionales de la Guardia Nacional en Washington D.C., con el fin de reforzar la seguridad del país. Además, el presidente señaló que se revisará el estatus migratorio de todos aquellos extranjeros provenientes de Afganistán:

Ahora debemos reexaminar a todos y cada uno de los extranjeros provenientes de Afganistán bajo el mandato de Biden.

