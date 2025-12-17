¿Quién Ganó la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA? Resultado del PSG vs Flamengo Hoy

Este miércoles 17 de diciembre se llevó a cabo el partido PSG vs Flamengo, correspondiente a la Final de la Copa Intercontinental. Este torneo, que solía llamarse 'Mundial de Clubes', tuvo la participación de los últimos campeones de las diversas confederaciones a nivel de clubes, entre los cuales estuvo Cruz Azul al haber conquistado la pasada edición de la CONCACAF Champions Cup.

La Final de la Copa Intercontinental se disputa en Doha, Qatar, al igual que todos los partidos que comprenden esta competición de la FIFA.

¿Quién ganó la Final de la Copa Intercontinental?

El partido de PSG vs Flamengo está en disputa. Al medio tiempo, el equipo campeón de la UEFA Champions League, está ganando por marcador de 1-0, gracias al gol anotado por Khvicha Kvaratskhelia.

Información en desarrollo.

