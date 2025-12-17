¿Cuánto Ganará el Campeón del Mundial FIFA 2026? Revelan Monto del Premio

La Copa Mundial de Futbol 2026 marcará un antes y un después por su formato y sedes, además de la derrama económica que reciban las selecciones participantes. El Consejo de la FIFA aprobó la bolsa financiera, en N+ te contamos cuánto ganará el campeón de la máxima justa del futbol.

De acuerdo con lo avalado por el máximo órgano del futbol internacional, el campeón del torneo obtendrá un premio de 50 millones de dólares, como parte de una distribución total de 727 millones de dólares entre todas las selecciones clasificadas, lo que representa un incremento de aproximadamente 50% en comparación con lo que repartieron en el Mundial de Qatar 2022.

