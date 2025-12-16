Terence Crawford, Último Rival del 'Canelo' Álvarez, Anuncia su Retiro

La última vez que Saúl 'Canelo' Álvarez se subió al ring, fue derrotado. El mexicano sufrió la tercera derrota de su trayectoria profesional ante uno de los mejores libra por libra de los últimos años: Terence Crawford. El boxeador estadounidense de 38 años de edad, le arrebató todos los títulos de peso supermediano al pugilista mexicano luego de vencerlo en septiembre de este año y ahora, de manera sorpresiva, anunció que se retira de los cuadriláteros.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Terence Crawford dio a conocer que da por terminada su exitosa carrera tras 42 combates, en los cuales nunca conoció la derrota. De esta manera, Crawford se despide del boxeo como campeón invicto con marca de 42-0, incluyendo 31 nocauts. Ademas fue cinco veces campeón mundial divisional y tres veces campeón indiscutido.

"Todo boxeador sabe que este momento llegará. Simplemente nunca sabemos cuándo. Pasé toda mi vida persiguiendo algo. No eran cinturones, ni dinero, ni titulares, sino esa sensación, la que tienes cuando el mundo duda de ti pero sigues apareciendo y sigues demostrando que todos están equivocados", dice Crawford en el video. Además, el ahora ex boxeador explicó que se retira "no porque haya terminado de pelear, sino porque he ganado un tipo diferente de batalla: la de marcharte en tus propios términos. Esto no es un adiós, es solo el final de una pelea y el comienzo de otra".

No habrá revancha contra el 'Canelo' Álvarez

Con el retiro profesional de Terence Crawford se descarta la posibilidad de ver una revancha ante Saúl 'Canelo' Álvarez. Ahora el mexicano, quien se operó del codo izquierdo tras su más reciente pelea, tendrá que buscar un nuevo rival para 2026.

