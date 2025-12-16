Zakho SC, el Club de Irak que Avienta Peluches a la Cancha y Fue Premiado por la FIFA

Este martes 16 de diciembre se llevó a cabo la entrega de los premios The Best de la FIFA, los cuales reconocen a lo mejor en el mundo del futbol durante la temporada 2024/25. La gala no solamente premia a los futbolistas, sino también a los aficionados que demuestran su pasión por el deporte de maneras que reflejan los valores del organismo que rige al futbol mundial y, en esta edición, la afición del club iraquí Zakho SC, fue la ganadora.

El Premio a la Afición de la FIFA " reconoce la excepcional expresión de compromiso de un aficionado o grupo de aficionados, independientemente de su liga, género o nacionalidad", explica el organismo en su página web.

¿Por qué Zakho SC ganó el premio The Best a la mejor afición?

De acuerdo con el comunicado oficial de la FIFA, "la afición del club iraquí atrajo la atención mundial cuando, antes del partido de la Liga de las Estrellas Iraquí contra el Al-Hudood el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo. Estos fueron recogidos del campo antes del inicio del encuentro y donados a niños con enfermedades". Por su parte, el propio club explicó en un comunicado que "lanzar juguetes infantiles dentro del estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar, reconocido por la comunidad deportiva de Kurdistán, Irak y Asia”.

Ahmed Ibrahim, capitán del club, declaró para la FIFA que los aficionados realizaron este "acto extraordinario" para ayudar a los niños. "En nuestra región hay muchos niños enfermos con necesidades médicas, y esto los ayuda, al igual que todo el dinero que recaudan los aficionados", expresó.

"Hacen muchas cosas como esta: van a las escuelas, ayudan a las personas sin hogar o a quienes no tienen medicamentos ni comida; ayudan muchísimo. Hay muchos grupos diferentes, algunos para escuelas, otros para niños, o para ayudar a las personas sin hogar o a quienes no tienen comida y llevar dinero. Es realmente asombroso", mencionó Ibrahim.

