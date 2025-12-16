FIFA Lanza Boletos Más Accesibles Para el Mundial 2026, ¿Cómo Comprarlos?

La FIFA confirmó la creación de una categoría especial de boletos denominada "grada básica" para los aficionados de las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta iniciativa responde a la demanda récord registrada durante el proceso de venta de entradas.

La nueva categoría de boletos tendrá un precio de 60 dólares estadounidenses para los 104 partidos del torneo, incluida la final. Este anuncio llega después de que la FIFA registrara 20 millones de solicitudes de entradas únicamente durante la fase de selección aleatoria, que inició el 11 de diciembre.

Las entradas de grada básica estarán reservadas exclusivamente para la afición de las selecciones clasificadas. La responsabilidad de selección y distribución de estos boletos recaerá en las federaciones miembro participantes (FMP), y cada una definirá sus propios criterios de asignación y procesos de solicitud. Las federaciones deberán garantizar que las entradas se otorguen a los seguidores más leales de sus selecciones nacionales.

En cuanto a la distribución general de boletos asignados a las federaciones, el 50% corresponderá a las categorías más económicas: 40% para entradas de grada asequible y 10% para grada básica. El resto se dividirá entre grada estándar y grada preferente.

La FIFA también anunció que no cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten entradas a través de su federación miembro y cuya selección no logre superar la fase de grupos del torneo.

El torneo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. El interés por el evento continúa creciendo tras la publicación del calendario de partidos, que incluye horarios y sedes de cada encuentro.

Como organización sin ánimo de lucro, la FIFA informó que reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial para promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 federaciones miembro. La entidad espera destinar el 90% de sus inversiones presupuestadas para el ciclo 2023-2026 al desarrollo del deporte en todo el mundo.

¿Cómo comprar boletos más accesibles para el Mundial 2026?

El proceso de selección aleatoria para la compra de boletos se encuentra actualmente abierto y permanecerá disponible hasta el 13 de enero de 2026.

Los interesados pueden participar en el sorteo a través del sitio FIFA.com/tickets, donde también se encuentra disponible información detallada sobre el proceso. El momento en que se presente la solicitud dentro del plazo establecido no afecta las posibilidades de selección en el sorteo.

Para acceder a los boletos de grada básica de 60 dólares, los aficionados deberán solicitarlos directamente a través de su federación miembro participante, no a través del portal general de FIFA. Cada federación establecerá sus propios mecanismos de solicitud y criterios de elegibilidad para determinar qué seguidores pueden acceder a esta categoría especial de entradas.

