DT del AC Milan Confirma Cirugía de Santiago Gimenez; ¿Cuándo Será Operado?

Santiago Gimenez lleva más de un mes lesionado y sin poder jugar. La última vez que el delantero mexicano tuvo actividad fue el pasado 28 de octubre durante un partido de la Serie A entre su club, el AC Milan, y el Atalanta. Desde entonces, el 'Bebote' ha estado apartado de las canchas y su lesión, que en un principio no parecía tan grave, ahora va a requerir de una cirugía.

El entrenador del conjunto rossoneri, Massimiliano Allegri, confirmó la noticia en la conferencia de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de Italia ante el Napoli. El estratega detalló que Gimenez "estuvo un tiempo con terapia conservadora y estaba bien, pero el problema del tobillo ha empeorado", razón por la cual será sometido a una cirugía.

¿Cuándo van a operar a Santiago Gimenez?

De acuerdo con lo que reveló Allegri, será el día de mañana, jueves 18 de diciembre, cuando Santiago Gimenez se someta a la operación para reparar el daño en su tobillo. De momento no se sabe cuándo podría volver a jugar, pero el entrenador del AC Milan declaró que espera tenerlo de vuelta "lo antes posible".

Sobre los rumores acerca del mercado de fichajes invernal, en el que se dice que el equipo del 'Bebote' buscaría su reemplazo, Allegri aseguró que "no hemos hablado del mercado de fichajes", pues "ahora mismo, nuestro objetivo es recuperar a los jugadores de la lesión y luego veremos qué oportunidades se nos presentan en enero".

