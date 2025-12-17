Maduro y Guterres Conversaron: ONU Respalda Diálogo Para Evitar Escalada Armada en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo este miércoles 17 de diciembre de 2025 una conversación telefónica con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para alertar sobre la escalada de amenazas contra el país sudamericano y sus implicaciones para la paz regional.

Durante la llamada, el mandatario venezolano denunció ante Guterres las recientes manifestaciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una red social, en las que afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían. Según el comunicado, estas expresiones de carácter colonial fueron secundadas por el alto funcionario estadounidense Stephen Miller, quien aseguró que la industria petrolera venezolana también les pertenecía.

El gobierno venezolano subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz.

Maduro expuso además el asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares, que ha incluido hechos de piratería moderna, como el asalto a un buque que transportaba petróleo venezolano legítimamente comercializado.

Venezuela, dispuesta a defender una diplomacia digna

El gobierno calificó estas acciones como parte de una "diplomacia de la barbarie", ajena a la convivencia internacional, y reiteró la voluntad de Venezuela de defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz.

Por su parte, Guterres reafirmó su compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El funcionario expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y destacó:

la necesidad de evitar cualquier escalada o confrontación, señalando que un conflicto armado en la región carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe

El Secretario General informó que dará seguimiento a la situación y acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de las controversias.

La conversación entre Maduro y Guterres se produce un día después de que Trump anunciara el 16 de diciembre mediante Truth Social un bloqueo total a todos los petroleros sancionados que operan desde y hacia Venezuela.

En su mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica y acusó al gobierno venezolano de utilizar petróleo para financiar actividades ilícitas.

Trump también designó al régimen venezolano como organización terrorista extranjera.

